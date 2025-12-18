Τηλεοπτικό μήνυμα προς τους Αμερικανούς πολίτες απηύθυνε τα ξημερώματα της Πέμπτης από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σχεδόν έναν χρόνο μετά την επιστροφή του στην προεδρία, ο Ντόναλντ Τραμπ αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας του στον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, τον οποίο έθεσε στο επίκεντρο των αναφορών του από τα πρώτα κιόλας λεπτά.

«Πριν από έντεκα μήνες, κληρονόμησα ένα χάος. Και το διορθώνω», δήλωσε στην εισαγωγή του.

Ο πρόεδρος απαρίθμησε σειρά προβλημάτων που, όπως είπε, προέρχονται από τη διακυβέρνηση Μπάιντεν, κάνοντας λόγο για «ανοιχτά» σύνορα, τη συμμετοχή τρανς ανδρών σε γυναικεία αθλήματα, την εγκληματικότητα, τις «χειρότερες εμπορικές συμφωνίες που έχουν γίνει ποτέ» και μια «άρρωστη και διεφθαρμένη» ομοσπονδιακή διοίκηση.

Σε ιδιαίτερα απαισιόδοξο τόνο, περιέγραψε την περίοδο που βρέθηκε εκτός Λευκού Οίκου, λέγοντας: «Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, οι Ηνωμένες Πολιτείες κυβερνήθηκαν από πολιτικούς που αγωνίζονταν μόνο για τους εσωτερικούς, τους παράνομους μετανάστες, τους εγκληματίες καριέρας, τους εταιρικούς λομπίστες, τους κρατούμενους, τους τρομοκράτες και, πάνω απ’ όλα, τα ξένα έθνη που μας εκμεταλλεύτηκαν σε επίπεδα που δεν έχουμε ξαναδεί».

Αναφερόμενος στην επιστροφή του στην εξουσία, υποστήριξε ωστόσο ότι η εικόνα έχει αλλάξει ριζικά: «Μέσα σε λίγους μήνες, περάσαμε από το χειρότερο στο καλύτερο».

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος στάθηκε ιδιαίτερα στην πολιτική του για τη μετανάστευση, εξυμνώντας τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησής του για τον περιορισμό της παράτυπης εισόδου στη χώρα:

«Τους τελευταίους επτά μήνες, κανένας παράνομος αλλοδαπός δεν έχει εισέλθει στη χώρα μας, ένα κατόρθωμα που όλοι έλεγαν ότι ήταν απολύτως αδύνατο. Θυμάστε όταν ο Τζο Μπάιντεν είπε ότι χρειαζόταν το Κογκρέσο να ψηφίσει νομοθεσία για να βοηθήσει στο κλείσιμο των συνόρων;» και συνέχισε: «Όπως αποδείχθηκε, δεν χρειαζόμασταν νομοθεσία. Χρειαζόμασταν απλώς έναν νέο πρόεδρο. Κληρονομήσαμε τα χειρότερα σύνορα οπουδήποτε στον κόσμο και γρήγορα τα μετατρέψαμε στα ισχυρότερα σύνορα στην ιστορία της χώρας μας».

Η μετανάστευση, όπως επισήμανε, αποτελεί κεντρικό άξονα της πολιτικής του τόσο ως πρόεδρος όσο και ως υποψήφιος.

Σε αντίθεση με την πρώτη του θητεία, ο Τραμπ έχει δώσει έμφαση στην εσωτερική καταστολή της παράτυπης μετανάστευσης, εντείνοντας τις συλλήψεις μεταναστών που διαμένουν στις ΗΠΑ χωρίς έγγραφα και αυξάνοντας τις απελάσεις. Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ανακοίνωσε αυτόν τον μήνα ότι από τον Ιανουάριο έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 605.000 απελάσεις.

Μιλώντας για την οικονομία, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης, επαναλαμβάνοντας ότι παρέλαβε «υψηλό πληθωρισμό» από την προηγούμενη κυβέρνηση. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι σύντομα θα ανακοινώσει τον επόμενο πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), ο οποίος, όπως είπε, θα στηρίξει τη μείωση των επιτοκίων.

Κλείνοντας, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι η κυβέρνησή του έχει επιτύχει σε σύντομο χρονικό διάστημα περισσότερα από όσα θα ανέμενε κανείς: «Τώρα, έχετε έναν πρόεδρο που αγωνίζεται για τους νόμιμους, εργατικούς πολίτες της χώρας μας, εκείνους που κρατούν αυτό το έθνος σε λειτουργία, που κάνουν αυτή τη χώρα να δουλεύει. Και μετά από μόλις ένα χρόνο, έχουμε επιτύχει περισσότερα από ό,τι θα μπορούσε κανείς να φανταστεί», δήλωσε.