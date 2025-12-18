Οι αγώνες ΑεΚ – Κραϊόβα για το Europa Conference League και Παναθηαϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ για τη Euroleague ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Πέμπτη (18/12).

Η Ένωση υποδέχεται τους Ρουμάνους στην OPAP Arena σε έναν αγώνα που μπορεί να την εκτινάξει αγωνιστικά και οικονομικά, καθώς με νίκη θα πάρει την απευθείας πρόκριση για τους «16» του Conference League.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:00 COSMOTE SPORT 6 HD 2025 Next Gen ATP Finals

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD 2025 Next Gen ATP Finals

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD 2025 Next Gen ATP Finals

21:00 Novasports 6HD Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βαλένθια Euroleague

21:00 Novasports 2HD Νάπολι – Μίλαν Super Cup Ιταλίας

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague

21:30 Novasports 5HD Αρμάνι Μιλάνο – Φενέρμπαχτσε Euroleague

21:45 Novasports Start Αθηναϊκός – Χαϊρίς Eurocup γυναικών

21:45 Novasports 4HD Ρεάλ Μαδρίτης – Παρί Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Κρίσταλ Πάλας – Κουόπιο UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Λωζάνη – Φιορεντίνα UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Σαχτάρ Ντόνετσκ – Ριέκα UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Άλκμααρ – Γιαγκελόνια UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD ΑΕΚ Λάρνακας – Σκεντίγια UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ομόνοια – Ράκοβ UEFA Conference League

22:00 ANT1, COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΚ – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μάιντς – Σάμσουνσπορ UEFA Conference League