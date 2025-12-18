Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τους ιδιοκτήτες οχημάτων, καθώς απομένουν λίγες ημέρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας 2026.

Η προθεσμία ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2025 και όσοι δεν προχωρήσουν έγκαιρα στην πληρωμή θα βρεθούν αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα, που μπορούν να φτάσουν έως και το 100% του ποσού των τελών.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει αποσαφηνίσει σημαντικά ζητήματα που απασχολούν χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων.

Αναλυτικότερα: