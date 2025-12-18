Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τους ιδιοκτήτες οχημάτων, καθώς απομένουν λίγες ημέρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας 2026.
Η προθεσμία ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2025 και όσοι δεν προχωρήσουν έγκαιρα στην πληρωμή θα βρεθούν αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα, που μπορούν να φτάσουν έως και το 100% του ποσού των τελών.
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει αποσαφηνίσει σημαντικά ζητήματα που απασχολούν χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων.
Αναλυτικότερα:
- Ποιος οφείλει σε περίπτωση μεταβίβασης Ι.Χ.: εφόσον πωλείται ένα όχημα πρέπει να έχουν πληρωθεί τα τέλη από τον πωλητή. Μάλιστα, αν τα δικαιολογητικά κατατεθούν στο τέλος ενός έτους και η μεταβίβαση ολοκληρωθεί τον επόμενο, ο πωλητής οφείλει τα τέλη και για το έτος μεταβίβασης.
- Συνιδιοκτησία: σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, παρότι εκδίδονται έντυπα για κάθε ΑΦΜ, αρκεί να καταβάλει τα τέλη ένας μόνο συνιδιοκτήτης. Τα τέλη είναι αδιαίρετα, αλλά κάθε συνιδιοκτήτης παραμένει συνυπόχρεος για ολόκληρο το ποσό, αν δεν πληρωθούν.
- Αλλαγή αριθμού κυκλοφορίας: όταν αλλάζει ο αριθμός κυκλοφορίας οχήματος, η πληρωμή που έγινε στον παλιό αριθμό ισχύει και για τον νέο, καθώς οι δύο αριθμοί συσχετίζονται αυτόματα στο σύστημα.
- Αναλογικά τέλη και αυτόματη ακινησία: από 1η Απριλίου κάθε έτους, ιδιοκτήτες επιβατικών Ι.Χ. και μοτοσικλετών μπορούν να πληρώνουν αναλογικά τέλη για συγκεκριμένους μήνες (σύμφωνα με το άρθρο 62Α του ν. 5177/2025) ενώ αν δεν τεθεί εκουσίως το όχημα σε ακινησία μετά τη λήξη της περιόδου, η ακινησία επιβάλλεται αυτόματα από την ΑΑΔΕ.