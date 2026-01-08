Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΟΠΑΠ, που πραγματοποιήθηκε χθες, 7 Ιανουαρίου 2026, ενέκρινε τα βήματα που απαιτούνται για την υλοποίηση της μεταφοράς της έδρας της εταιρείας στο Λουξεμβούργο και την επιχειρηματική συνένωση με την Allwyn. Η απόφαση αφορά το πλαίσιο που έχει ήδη ανακοινωθεί για τη συναλλαγή και τις διαδικασίες που τη συνοδεύουν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το θέμα της ημερήσιας διάταξης που επιτρέπει τη διασυνοριακή μετατροπή της ΟΠΑΠ εγκρίθηκε με ποσοστό 80,3% των ψήφων, ένα σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Όπως επισημαίνεται σχετικά, η ολοκλήρωση της συναλλαγής και η επακόλουθη μεταφορά έδρας στην Ελβετία τελούν υπό την πλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης. Στις προϋποθέσεις αυτές περιλαμβάνονται εποπτικές εγκρίσεις, με την ανακοίνωση να αναφέρει ενδεικτικά την έγκριση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, η οποία ελήφθη τον Δεκέμβριο του 2025, καθώς και άλλες συνήθεις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης.

Η ανακοίνωση αναφέρεται επίσης σε αίρεση που συνδέεται με το δικαίωμα εξόδου των μετόχων που ψήφισαν κατά της διασυνοριακής μετατροπής. Η προϋπόθεση είναι ότι όσοι ασκήσουν εγκύρως το δικαίωμα εξόδου έναντι χρηματικού ανταλλάγματος δεν θα αντιπροσωπεύουν περισσότερο από 5% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της ΟΠΑΠ, ενώ σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη αίρεση μπορεί να αρθεί από τα δύο μέρη από κοινού.

Στο πλαίσιο αυτό, τα Διοικητικά Συμβούλια της Allwyn και του ΟΠΑΠ ευελπιστούν να δουν το χαμηλότερο δυνατό ποσοστό άσκησης δικαιώματος εξόδου, ώστε να δοθεί ώθηση στην περαιτέρω ενίσχυση της μακροχρόνιας συνεργασίας της ΟΠΑΠ με την Allwyn και την KKCG μέσω της ανταλλαγής συμμετοχών στην ΟΠΑΠ με μετοχική συμμετοχή στην Allwyn.

Η διασυνοριακή μετατροπή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός περίπου τριών μηνών από την ΕΓΣ και το χρηματικό αντάλλαγμα προβλέπεται να καταβληθεί σε όσους μετόχους ασκήσουν το δικαίωμα εξόδου εντός ενός μηνός από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διασυνοριακής μετατροπής, με την ανακοίνωση να διευκρινίζει ότι, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα εξόδου για μέρος ή το σύνολο των μετοχών τους δεν θα μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές στις αντίστοιχες μετοχές. Επιπλέον, οι μετοχές αυτές δεν θα δικαιούνται να λάβουν το μέρισμα των 0,80 ευρώ.