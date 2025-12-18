Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή η τροπολογία για τις ρυθμίσεις όσων έχουν λάβει δάνεια σε ελβετικό φράγκο την περίοδο 2005 – 2009, καθώς η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι υπάρχει πραγματικό κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα που δεν μπορεί να λυθεί μόνο μέσα από τα δικαστήρια ή με αποσπασματικές τραπεζικές ρυθμίσεις.

Θυμίζουμε ότι μόλις προχθές ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα του Κοινοβουλίου, κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, ανέφερε ότι οι περίπου 50.000 δανειολήπτες θα δουν σύντομα διάταξη με την οποία τα δάνεια από ελβετικό φράγκο θα μετατραπούν σε ευρώ και με σταθερό, χαμηλό επιτόκιο. Παράλληλα, είχε τονίσει ότι θα προβλέπεται και «κούρεμα» των δανείων, με βάση τα περιουσιακά στοιχεία του ενδιαφερόμενου, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να ζητήσει και επιμήκυνση της αποπληρωμής έως πέντε χρόνια. «Εκλείπει έτσι, ουσιαστικά, ο συναλλαγματικός κίνδυνος, αφού το κεφάλαιο θα έχει μετατραπεί πια σε ευρώ. Οι δόσεις καθίστανται πλέον προβλέψιμες μέσω του χαμηλού και του σταθερού επιτοκίου. Ενώ και οι δανειολήπτες ελαφρύνονται, καθώς οι υποχρεώσεις τους μειώνονται σημαντικά από την αλλαγή σε ευρώ, από το «κούρεμα», όσο και από τη μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής», όπως είπε ο πρωθυπουργός.

Και πρόσθεσε: «Είναι μια ακόμα απάντηση στα πολλά προβλήματα τα οποία κληρονομήσαμε από το χθες, προβλήματα διαχρονικά και διακομματικά. Μάλιστα, ορισμένα από αυτά ριζωμένα και στη συνείδηση κάποιων τμημάτων της κοινωνίας. Η Ελλάδα, όμως, του 21ου αιώνα δεν μπορεί να είναι «όμηρος» προβλημάτων που έρχονται από το παρελθόν. Οφείλει τολμηρά να μεταρρυθμίσει όλα όσα την κρατούν πίσω. Έτοιμη, ασφαλώς, για τα εμπόδια που θα συναντήσει, αλλά και σίγουρη πως η επόμενη μέρα τελικά θα είναι καλύτερη για όλους».

Όπως τονίζεται στην αιτιολογική έκθεση: «Οι εν λόγω δανειολήπτες ήρθαν αντιμέτωποι με τη διακύμανση της συναλλαγματικής ισοτιμίας και τον επιτοκιακό κίνδυνο. Επομένως, η διάταξη έρχεται να αντιμετωπίσει για το μέλλον τα εν λόγω ζητήματα προσφέροντας σταθερή δόση, σταθερό επιτόκιο και δυνατότητα επιμήκυνσης της περιόδου αποπληρωμής υπό προϋποθέσεις.

Έτσι, οι κεντρικοί άξονες της προτεινόμενης διάταξης αποσκοπούν στα εξής:

α) Εξάλειψη κινδύνου, καθώς επέρχεται οριστική εξάλειψη του συναλλαγματικού κινδύνου με μετατροπή του κεφαλαίου από ελβετικό φράγκο (CHF) σε ευρώ,

β) Προβλεψιμότητα, καθώς προβλέπεται σταθερή και προβλέψιμη δόση σε ευρώ μέσω σταθερού επιτοκίου και

γ) Ελάφρυνση, καθώς επέρχεται μείωση του κεφαλαίου μέσω ευνοϊκής, βελτιωμένης ισοτιμίας μετατροπής,

δ) Ευελιξία, καθώς παρέχεται η δυνατότητα επιμήκυνσης της διάρκειας του δανείου έως πέντε (5) έτη,

ε) Προστασία του δημοσίου, καθώς διασφαλίζεται η κεφαλαιακή ουδετερότητα για τις τιτλοποιήσεις του «Ηρακλή».

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την τροπολογία