Για το αιματηρό περιστατικό στο Γυμνάσιο της Κυψέλης, όπου μια 16χρονη μαχαίρωσε 14χρονη συμμαθήτριά της, μίλησε ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, τονίζοντας πως «το κορίτσι θα συνέχιζε να μαχαιρώνει μέχρι κάποιος να ασχοληθεί μαζί του και συγκεκριμένα η μητέρα του». «Δεν ασχολείται η μητέρα του», είπε.

Στη συνέχεια, ο κ. Καλλιακμάνης, μιλώντας στο Mega, είπε πως το κράτος πρέπει να γίνει κοινωνικό.

«Όταν φτάνει η αστυνομία και η δικαιοσύνη είναι πλέον αργά. Κλείνουν αυτό το κορίτσι στη φυλακή και το καταστρέφουν», ανέφερε επίσης και συνέχισε: «Θα βγει από τη φυλακή ακόμα χειρότερα. Θα βγουν και θα σκοτώσουν γιατί δεν υπάρχει σωφρονιστικό σύστημα».

Τέλος, τόνισε πως πρέπει «να υπάρχουν κοινωνικές δομές, να ασχολούνται με τα παιδιά και τις οικογένειές τους, να παρακολουθούν την εξέλιξη αυτών των παιδιών».

Σημειώνεται πως η 16χρονη εμφανίστηκε μόνη της χθες, στον ανακριτή, καθώς οι γονείς της δήλωσαν πως δεν είχαν χρόνο.

Σε ό,τι αφορά στους γονείς της, όπως μετέδωσε το πρωί της Πέμπτης 18/12 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» έχει σχηματιστεί δικογραφία και βρίσκεται σε εξέλιξη προκαταρκτική έρευνα για πιθανή παράβαση που σχετίζεται με την παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

Η ανήλικη δήλωσε μετανιωμένη κατά την εμφάνισή της ενώπιον της ανακρίτριας ανηλίκων και υποστήριξε ότι είχε το μαχαίρι για λόγους αυτοπροστασίας. Όπως ισχυρίστηκε η κοπέλα στο παρελθόν είχε δεχθεί επίθεση και γι’ αυτόν τον λόγο έφερε πάνω της μαχαίρι.