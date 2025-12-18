Ένα βίντεο που κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψε τη φρικιαστική στιγμή που ένας κάμεραμαν «παραλίγο να αποκεφαλιστεί» από μια Rolls-Royce, όταν το πολυτελές όχημα τον παρέσυρε κατά λάθος κατά τη διάρκεια γυρισμάτων στο Λονδίνο.

Ο 27χρονος Matt Perren γύριζε ένα κοντινό πλάνο, όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου της δεκαετίας του 1990 πάτησε κατά λάθος το γκάζι αντί για το φρένο. Στο βίντεο ακούγεται ο κάμεραμαν να φωνάζει, καθώς το όχημα εκτοξεύεται μπροστά, παγιδεύοντάς τον κάτω από τους τροχούς.

Ο Perren μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά το περιστατικό, όπου έπρεπε να περιμένει 10 ημέρες για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για τραύματα στον ώμο και την κλείδα του.

Ο 27χρονος πιστεύει πως αυτό που τον έσωσε από βέβαιο θάνατο ήταν ένα κομμάτι του εξοπλισμού που στήριζε το όχημα στο πλατό.

Ο κινηματογραφιστής, που τη στιγμή του ατυχήματος φοβήθηκε ότι θα αποκεφαλιστεί, δήλωσε ότι σκοπεύει πλέον να μηνύσει την εταιρεία παραγωγής, Infinite Starlight Entertainment, μετά το περιστατικό που σημειώθηκε πέρυσι τον Νοέμβριο.

Ο 47χρονος οδηγός, Kyere-Diabour, παραδέχτηκε, σύμφωνα με την Daily Mail, την ενοχή του τον Οκτώβριο για οδήγηση χωρίς την απαραίτητη προσοχή, οδήγηση χωρίς ασφάλεια και για το ότι δεν διέθετε άδεια οδήγησης για το όχημα στο δικαστήριο του Stratford.