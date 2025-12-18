Η Ταϊλάνδη κατηγορήθηκε σήμερα από την Καμπότζη για τον βομβαρδισμό της μεθοριακής πόλης Ποϊπέτ, όπου βρίσκονται πολυάριθμα καζίνο και η οποία είναι ένα από τα κύρια χερσαία σημεία διέλευσης μεταξύ των δύο χωρών.

«Στις 11:06, ένα καταδιωκτικό αεροπλάνο F-16 του ταϊλανδικού στρατού έριξε δύο βόμβες στη ζώνη του δήμου της Ποϊπέτ», ανακοίνωσε το καμποτζιανό υπουργείο Άμυνας.

Οι ταϊλανδικές αρχές δεν έχουν σχολιάσει μέχρι στιγμής.

Οι μάχες αυτές ανάμεσα στις δύο γειτονικές χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας, οι οποίες έχουν μακροχρόνια διένεξη για τμήματα εδάφους κατά μήκος των συνόρων τους, συνεχίζονται σήμερα για 12η ημέρα.

Οι μάχες έχουν στοιχίσει τη ζωή συνολικά σε τουλάχιστον 38 ανθρώπους, 21 στην πλευρά της Ταϊλάνδης και 17 στην πλευρά της Καμπότζης, σύμφωνα με τους τελευταίους απολογισμούς των αρχών. Περίπου 800.000 άνθρωποι έχουν εξάλλου υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τις μεθοριακές περιοχές και από τις δύο πλευρές των συνόρων.

Το ταϊλανδικό υπουργείο Εξωτερικών είχε υποστηρίξει προχθές, Τρίτη, ότι 5.000 ως 6.000 Ταϊλανδοί πολίτες έχουν αποκλεισθεί στην Ποϊπέτ από το Σάββατο που η Καμπότζη ανέστειλε τις μεθοριακές διελεύσεις.

Στο μεταξύ και μετά την αποτυχία της παρέμβασης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι διπλωματικές προσπάθειες εντείνονται για τον τερματισμό της μεθοριακής σύγκρουσης. Ένας ειδικός απεσταλμένος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών πρόκειται να μεταβεί σήμερα στις δύο χώρες.

«Ως γείτων και φίλη της Καμπότζης και της Ταϊλάνδης, η Κίνα παρακολουθεί από κοντά τη μεθοριακή σύγκρουση ανάμεσα στις δύο χώρες και κάνει δρομολόγια ανάμεσα στα δύο μέρη για να προωθήσει την ειρήνη. Με τον τρόπο της, η Κίνα δραστηριοποιείται για την αποκλιμάκωση», ανέφερε μέσω του X η κινεζική διπλωματία.

Το Πεκίνο είχε ήδη παρέμβει τον Ιούλιο στη διάρκεια ενός προηγούμενου επεισοδίου με συγκρούσεις στα σύνορα, μαζί με τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει την Παρασκευή ότι οι ηγέτες της Ταϊλάνδης και της Καμπότζης αποδέχθηκαν μια εκεχειρία αφού τους τηλεφώνησε, όμως η Μπανγκόκ το διέψευσε και οι μάχες συνεχίσθηκαν.

Ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας Ανουάρ Ιμπραήμ, η χώρα του οποίου προεδρεύει αυτή την περίοδο της Ένωσης Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), κάλεσε χθες, Τετάρτη, το βράδυ σε «άμεση κατάπαυση του πυρός», σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Μια ειδική σύνοδος των υπουργών Εξωτερικών της ASEAN επρόκειτο αρχικά να πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα στην Κουάλα Λουμπούρ, όμως αναβλήθηκε για τη Δευτέρα.

Οι πρωθυπουργοί της Ταϊλάνδης και της Καμπότζης δήλωσαν ότι είναι ακόμη «πολύ νωρίς για μια συνάντηση», έκανε γνωστό ο Ανουάρ Ιμπραήμ, εκφράζοντας «συγκρατημένη αισιοδοξία» για τις πιθανότητες επιτυχίας των διαπραγματεύσεων.