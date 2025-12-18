Ο «Gary», το μπλε δηλητηριώδες φίδι-χαρακτήρας από την ταινία «Zootopia 2», έχει εξελιχθεί σε απρόσμενο σταρ στην Κίνα. Ωστόσο, η δημοφιλία του δεν περιορίζεται στα κινηματογραφικά εισιτήρια ή στα λούτρινα παιχνίδια, καθώς όλο και περισσότεροι νέοι σπεύδουν να αγοράσουν… αληθινά, δηλητηριώδη και άκρως επικίνδυνα φίδια.

H απόφασή τους επηρεάστηκε άμεσα από τον νέο χαρακτήρα της Disney, τον «Gary De’Snake», ο οποίος παρουσιάζεται ως συμπαθής, γενναίος και υπεύθυνος, προσπαθώντας να φέρει τα παιδιά πιο κοντά στην άγρια φύση.

Η ταινία «Zootopia 2» έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία στην Κίνα, σπάζοντας κάθε ρεκόρ ως ξένη ταινία animation, με εισπράξεις άνω των 3,55 δισ. γουάν, ενώ παγκοσμίως ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια. Στην ταινία, ο Gary προσπαθεί να αποκαταστήσει τη φήμη των ερπετών, τα οποία συχνά αντιμετωπίζονται με φόβο και προκατάληψη.

Αυτή η «εξωραϊσμένη» εικόνα φαίνεται να έχει πραγματικό αντίκτυπο.

Σύμφωνα με κινεζικά κρατικά μέσα, μετά την κυκλοφορία της ταινίας καταγράφηκε απότομη αύξηση στις αναζητήσεις και στις τιμές για το συγκεκριμένο είδος φιδιού, με κόστος που κυμαίνεται από μερικές εκατοντάδες έως αρκετές χιλιάδες γουάν.

Τα ερπετά ως κατοικίδια κερδίζουν γενικότερα έδαφος στους νέους της Κίνας. Πάνω από 17 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν εξωτικά κατοικίδια έως το τέλος του 2024, με περισσότερους από το 60% να ανήκουν στην Generation Z. Σύμφωνα με έκθεση του 2025, τα φίδια αποτελούν πάνω από το 50% των ερπετών που διατηρούνται ως κατοικίδια.

Παρότι η κατοχή του συγκεκριμένου είδους δεν είναι παράνομη, η διαδικτυακή πώλησή του έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία. Τα κινεζικά Μέσα προειδοποιούν ότι «ένα δηλητηριώδες φίδι δεν είναι “μοντέρνο παιχνίδι”, αλλά δυνητικός κίνδυνος για τον ιδιοκτήτη και τη δημόσια ασφάλεια».

The white-lipped pit viper (Trimeresurus insularis), found on the lesser Sunda islands of Indonesia



the blue variety is rare, and only occurs in places such as Komodo Islands

pic.twitter.com/yiHZrlm2Q4 — WowXVids (@WowXVids) November 24, 2023

Ύστερα από παρεμβάσεις, αρκετές μεγάλες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου απέσυραν τις σχετικές αγγελίες, δηλώνοντας ότι απαγορεύουν την πώληση τέτοιων ζώων. Την ίδια ώρα, πολλοί θαυμαστές του Gary στρέφονται σε πιο ασφαλείς επιλογές, όπως φιγούρες, λούτρινα και συλλεκτικά αντικείμενα, τα οποία σημειώνουν τεράστια ζήτηση.