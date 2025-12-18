Το περιστατικό της επίθεσης που κατήγγειλε ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος του news247.gr, από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά, καθώς και την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να προχωρήσει στη διαγραφή του, σχολίασε ο Άρης Πορτοσάλτε.

Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε σε παλαιότερη δημόσια ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τον Νίκο Παππά, ασκώντας κριτική στις πολιτικές επιλογές της τότε ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ.

«Μπράβο ρε Αλέξη, πάντα επιτυχημένος στις επιλογές του», ανέφερε αρχικά ο δημοσιογράφος στον ΣΚΑΪ, σχολιάζοντας παλαιότερη ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα για τον Νίκο Παππά.

Στη συνέχεια, ο κ. Πορτοσάλτε υπενθύμισε προηγούμενες δημόσιες τοποθετήσεις και ενέργειες του ευρωβουλευτή που είχαν προκαλέσει αντιδράσεις, κάνοντας λόγο για έναν «τραμπούκο της Αριστεράς». «Θυμόσαστε τι έκανε με έναν αστυνομικό. Κατονόμασε τη ΝΔ για κόμμα παιδεραστών, δολοφόνων. Είχε δείξει συμπεριφορά. Τώρα ξυλοκόπησε δημοσιογράφο. Θυμάμαι αυτόν τον τύπο με απλωμένες τις αρίδες του. Τώρα θυμήθηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ ότι τους κάνει ζημιά, είναι πολύ αργά. Το ηθικό πλεονέκτημα της Αριστεράς μεγαλούργησε με την επιλογή αυτού του προσώπου».