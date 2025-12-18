Μια γυναίκα που είχε απαχθεί όταν ήταν μόλις τριών ετών βρέθηκε ζωντανή και υγιής περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες μετά την εξαφάνισή της, χωρίς να μάθει ποτέ ότι είχε πέσει θύμα απαγωγής.

Η Μισέλ Μαρί Νιούτον αναφέρθηκε για πρώτη φορά ως αγνοούμενη στις 2 Απριλίου 1983. Η μητέρα της, Ντέμπρα Νιούτον, φέρεται να μετακόμισε με την κόρη της από το Λούισβιλ του Κεντάκι στη Τζόρτζια των ΗΠΑ «για να ξεκινήσει μια νέα δουλειά και να ετοιμάσει ένα νέο σπίτι για την οικογένεια», αλλά άφησε τον σύζυγό της, τον πατέρα της Μισέλ, στην απ’ έξω, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του σερίφη της Κομητείας Τζέφερσον.

Η Μισέλ δεν είχε ιδέα για όσα είχαν συμβεί τότε, περισσότερα από 40 χρόνια πριν.

Η Μισέλ μεγάλωσε με διαφορετικό όνομα. Η μητέρα της, που σήμερα είναι 66 ετών, άρχισε να χρησιμοποιεί το όνομα «Σάρον», σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη.

Αφού η Ντέμπρα φέρεται να έφυγε με το παιδί τους, ο Τζόζεφ Νιούτον προσπάθησε να τις εντοπίσει. Είπε στο δίκτυο WLKY ότι μίλησε για τελευταία φορά με τη σύζυγό του κάποια στιγμή μεταξύ 1984 και 1985, πριν εξαφανιστεί εντελώς.

Ωστόσο, η αναζήτηση της Ντέμπρα και της Μισέλ συνεχίστηκε μέχρι το 2000. Σε εκείνο το σημείο, η υπόθεση απορρίφθηκε επειδή οι εισαγγελείς δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τον Τζόζεφ, σύμφωνα με το δίκτυο WFTV9.

Πέντε χρόνια αργότερα, η Μισέλ διαγράφηκε από τις εθνικές βάσεις δεδομένων για αγνοούμενα παιδιά, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη. Μέχρι τότε, θα ήταν περίπου 25 ετών.

Η υπόθεση άνοιξε ξανά το 2016 κατόπιν αιτήματος ενός μέλους της οικογένειας, αλλά δεν υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις μέχρι που η αστυνομία έλαβε μια σημαντική πληροφορία από το Crime Stoppers το 2025.

Η πληροφορία οδήγησε τις αρχές στο σπίτι της Ντέμπρα στο The Villages της Φλόριντα στις 24 Νοεμβρίου. Ζούσε στην κοινότητα συνταξιούχων με το όνομα «Sharon Nealy» και είχε έναν νέο σύντροφο στο πλευρό της. Σε βίντεο από κάμερα σώματος, ένα περιπολικό της αστυνομίας μπαίνει στην αυλή του σπιτιού της Ντέμπρα. Ένας φίλος αστειεύτηκε: «Έρχονται για σένα, Σάρον!», σύμφωνα με το βίντεο. Η Ντέμπρα γέλασε, αλλά ένας από τους αστυνομικούς της είπε ξεκάθαρα ότι ήταν πράγματι «εδώ για σένα, κυρία μου».

Αφού έβαλαν χειροπέδες στη Ντέμπρα, η οποία κάποτε κατείχε θέση στη λίστα των «8 πιο καταζητούμενων φυγάδων για απαγωγή παιδιών» του FBI, οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι της Μισέλ και της αποκάλυψαν την αλήθεια.

«Δεν είσαι αυτή που νομίζεις ότι είσαι. Είσαι μια αγνοούμενη. Είσαι η Μισέλ Μαρί Νιούτον», της είπαν, όπως είπε η Μισέλ στο WLKY.

Η Μισέλ τηλεφώνησε στη συνέχεια στο γραφείο του σερίφη της κομητείας Τζέφερσον και σχεδίασε μια επανένωση με τον πατέρα της. «Ήταν πάντα στην καρδιά μας. Δεν μπορώ να περιγράψω εκείνη τη στιγμή που μπήκα και αγκάλιασα ξανά την κόρη μου», είπε ο Τζόζεφ στο WLKY. «Δεν θα αντάλλαζα εκείνη τη στιγμή με τίποτα. Ήταν σαν να την έβλεπα όταν γεννήθηκε. Ήταν σαν άγγελος».

Η Ντέμπρα κατηγορήθηκε για το κακούργημα της παραβίασης της επιμέλειας, σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα. Αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση που κατέβαλε μέλος της οικογένειάς της.

Η Μισέλ και ο Τζόζεφ ήταν και οι δύο παρόντες κατά την απαγγελία των κατηγοριών, αναφέρει η New York Post. «Η πρόθεσή μου είναι να τους υποστηρίξω και τους δύο σε αυτό και να προσπαθήσω να τους καθοδηγήσω και να τους βοηθήσω να το ξεπεράσουν, ώστε να μπορέσουμε όλοι να γιατρευτούμε», είπε.