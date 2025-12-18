Το νέο σχέδιο του Υπερταμείου για τον μετασχηματισμό των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) παρουσίασε σήμερα στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που ενισχύει τη βιωσιμότητα της εταιρείας, διασφαλίζει την καθολική ταχυδρομική υπηρεσία και θωρακίζει την παρουσία των ΕΛΤΑ σε κάθε γωνιά της χώρας.

Όπως τόνισε ο υπουργός, προβλέπεται μετασχηματισμός 158 καταστημάτων, με βάση ένα ευέλικτο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε περιοχής μοντέλο. Σε 28 περιπτώσεις υπάρχει ήδη κατάστημα ΕΛΤΑ Courier σε απόσταση 100–200 μέτρων. Θα εξεταστεί να αναλάβουν το έργο εκείνοι και να μην αλλάξει τίποτα στην καθημερινότητα των πολιτών. Για 113 καταστήματα, ο μετασχηματισμός θα προχωρήσει μόνο αφού βρεθεί πράκτορας των ΕΛΤΑ και μόνο κατόπιν πλήρους και έγκαιρης ενημέρωσης των πολιτών. Ήδη καταγράφεται σημαντικό ενδιαφέρον από τις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες, γεγονός που επιβεβαιώνει την αποδοχή και τη δυναμική του σχεδίου.

Παράλληλα, 17 καταστήματα δε θα μετασχηματιστούν, καθώς καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες τραπεζικών συναλλαγών. Όπως επισήμανε ο κ. Πιερρακάκης, «αυτό αποδεικνύει ότι το σχέδιο δεν εφαρμόζεται μηχανιστικά, αλλά με σεβασμό στις τοπικές ιδιαιτερότητες και τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Καμία τοπική κοινωνία δεν μένει μετέωρη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο μετασχηματισμός των ΕΛΤΑ, με βάση το σχέδιο του Υπερταμείου , περιλαμβάνει και την ανάπτυξη του μοντέλου «shop-in-shop», με παρουσία των ΕΛΤΑ μέσα σε σούπερ μάρκετ, βιβλιοπωλεία, πρακτορεία Τύπου και άλλα σημεία λιανικής. Το συγκεκριμένο μοντέλο εφαρμόζεται ήδη σε 500 σημεία στη χώρα με πολύ θετικά αποτελέσματα.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι το νέο σχέδιο εντάσσεται στη συνολική στρατηγική εκσυγχρονισμού των ΕΛΤΑ, με στόχο ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και οικονομικά βιώσιμο ταχυδρομικό δίκτυο, που θα συνεχίσει να εξυπηρετεί ισότιμα όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της χώρας.

Δίνοντας δε μια σειρά από στοιχεία είπε πως «η αλληλογραφία έχει μειωθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και λόγω της ψηφιοποίησης, κατά 90%. Έχεις δηλαδή πτώση στο γράμμα 90%. Ποια είναι η βασική αγορά που λειτουργούν άρα και η ιδιωτική αγορά λειτουργίας; Τα πακέτα, το courier. Και εκεί έχει υπάρξει επιτυχής λειτουργία της εταιρείας τα τελευταία χρόνια, που δεν πρέπει να αδικηθεί, η οποία είναι ότι από την 5η θέση στο courier ανέβηκαν στη 2η. Αυτό λένε τα δεδομένα. Φυσικά βρισκόμαστε σήμερα εδώ διότι είχε υπάρξει μία άστοχη, κατά την κρίση μας, απόφαση. Ποια; Εγώ την είχα χαρακτηρίσει και επικοινωνιακά και επιχειρησιακά, παρά τα καλά τα οποία έχουν γίνει. Επικοινωνιακά υπό την έννοια ότι δεν έχει εξηγηθεί στο σύνολο της επικράτειας της χώρας το τι μπορεί να κάνει σήμερα ένας ταχυδρόμος χρησιμοποιώντας απλές τεχνολογίες όταν χτυπάει την πόρτα του σπιτιού».

Και πρόσθεσε: «Αυτό έπρεπε να έχει εξηγηθεί περαιτέρω, δεν είναι γνωστό στον βαθμό κατά των οποίων μπορεί όντως, σήμερα, ο ταχυδρόμος να κάνει πράγματα. Και το δεύτερο είναι ότι, κατά την κρίση μας πάλι, δεν είχαν εξηγηθεί όλες οι δυνατότητες εναλλακτικών στο σύνολο των περιοχών, δεν είχαν εξερευνηθεί μάλλον, όπως και θα όφειλαν να είχαν εξερευνηθεί. Ανοίξτε όποιο site θέλετε να δείτε τι συμβαίνει σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Διεξάγεται μια παρεμφερή συζήτηση σε σχέση με τα ταχυδρομεία των αντίστοιχων χωρών, όπου προσπαθούν να βρουν τις αντίστοιχες λύσεις για να διαχειριστούν και τα κόστη τους και την κάλυψη σε εθνικό επίπεδο για όλους. Λίγο πολύ, δηλαδή, αντιμετωπίζουμε όλοι σε όλη την Ευρώπη – σε όλον τον κόσμο, μάλλον – την ίδια εξίσωση για τα ταχυδρομεία μας. Και επειδή υπάρχει αυτή η αντίδραση και αυτή η αίσθηση, ειδικά στις κοινωνίες τις τοπικές, μακριά από τα αστικά κέντρα, σε σχέση με το ρόλο που πρέπει και μπορούν να επιτελούν τα ταχυδρομεία, υπάρχει και η αντίστοιχη ευαισθησία σε όλον τον κόσμο. Αυτό είναι που υπογραμμίζει περισσότερο αυτή τη συζήτηση. Άρα, στο σχέδιο στο οποίο η νέα διοίκηση, μεταβατική αυτή τη στιγμή, υπό την εποπτεία του Υπερταμείου, θα διαχειριστεί, δεν προβλέπεται κλείσιμο, προβλέπεται μετασχηματισμός».