«Η πρόκληση είναι πως θα συνδυάσουμε την εξυπηρέτηση των πολιτών σε κάθε γωνιά της χώρας με την ευθύνη να μην οδηγήσουμε τον Οργανισμό σε οικονομικό αδιέξοδο», δήλωσε ο Μάριος Καλογεράς – Τέμπος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛ.ΤΑ., εκτελών προσωρινώς καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλή.

«Με την ανάγκη να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα της εταρείας, αναγνωρίζουμε ότι υπήρξαν αδυναμίες και ελλείψεις στη συνεννόηση, τη διαβούλευση, την ενημέρωση και σε κάποιες επιμέρους παραμέτρους του σχεδιασμού, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το σχέδιο βελτιστοποίησης του δικτύου. Ο σχεδιασμός για την βελτιστοποίηση του δικτύου βασίστηκε σε αντικειμενικά κριτήρια κυρίως εγγύτητας με άλλα καταστήματα εξυπηρέτησης και τραπεζικά καταστήματα και ATM και κάλυψης» ανέφερε ο κ. Καλογεράς Τέμπος και ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής:

«Προχωρούμε σε οργανωμένη ενημέρωση και διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες. Πηγαίνουμε δήμο – δήμο και κατάστημα με κατάστημα και επαναξιολογούμε όλες τις παραμέτρους, όχι μόνο τις ποσοτικές αλλά και τις ποιοτικές. Είναι ξεκάθαρη η δέσμευση: κανένας πολίτης και καμία περιοχή δεν θα μείνει χωρίς πλήρη ταχυδρομική εξυπηρέτηση. Όπου υφίσταται λειτουργία ιδιόκτητου καταστήματος προβλέπεται εξυπηρέτηση μέσω συνεργατών, σημεία παράδοσης και παραλαβής, θυρίδων και κατ΄οίκον υπηρεσίες που προσφέρουν οι ταχυδρόμοι.

Πρώτα βρίσκουμε την εναλλακτική λύση μέσω συνεργασίας με φυσικό σημείο και ανθρώπινη παρουσία και μετά προχωράμε στην εκάστοτε υλοποίηση. Ο σχεδιασμός αυτός προβλέπει τη σταδιακή υλοποίησή του μέσα στο πρώτο τρίμηνο του νέου έτους. Από όλο το πλάνο μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ καμία θέση τακτικού υπαλλήλου δεν θα χαθεί. Ο στόχος είναι τα ΕΛΤΑ να παραμείνουν παρόντα και ισχυρά στο μέλλον, να περάσουμε από ένα δίκτυο που στηρίζονταν σχεδόν αποκλειστικά σε φυσικά καταστήματα σε ένα δίκτυο πολυσύνθετο πιο ευέλικτο που θα περιλαμβάνει φυσικά καταστήματα, ιδιόκτητα και πρακτορεία, συνεργατικά σημεία, θυρίδες, ψηφιακές εφαρμογές και ενισχυμένη κατ΄οίκον εξυπηρέτηση, με τη φυσική παρουσία του ταχυδρόμου».

Ως προς το πλάνο μετασχηματισμού ο κ. Τέμπος δήλωσε ότι θα υπάρξει εξορθολογισμός του κόστους με αξιοποίηση της ακινήτης περιουσίας των ΕΛΤΑ(χαρακτηριστικό παράδειγμα το κτήριο στην Καισαριανή), ενίσχυση και επέκταση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ξεκινώντας συνεργασία με την ALPHA BANK, και υλοποίηση νέων τεχνολογιών.