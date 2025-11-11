Ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στο σχέδιο αναδιάρθρωσης του δικτύου των ΕΛΤΑ αφήνει η νέα διοίκηση, η οποία ξεκινά κύκλο διαβούλευσης με τοπικούς φορείς και κοινωνίες στις περιοχές όπου είχε ανακοινωθεί το κλείσιμο καταστημάτων. Μετά τις έντονες αντιδράσεις, εξετάζεται το ενδεχόμενο ορισμένα από τα 158 καταστήματα της περιφέρειας να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και πέρα από την τρίμηνη παράταση που έχει δοθεί.

Πέρα από το Υπερταμείο, στο οποίο υπάγονται τα ΕΛΤΑ, καθοριστικό ρόλο έχει και το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης είχε πρόσφατα επισημάνει ότι «πρώτα θα έπρεπε να επικοινωνηθούν όλες οι διαθέσιμες εναλλακτικές και, δεύτερον, να διερευνηθούν και πρόσθετες λύσεις». Από την πρώτη στιγμή, με την ανακοίνωση των λουκέτων, υπήρξαν δήμοι οι οποίοι προσφέρθηκαν να καλύψουν τα λειτουργικά κόστη, όπως το μηνιαίο μίσθωμα και οι λογαριασμοί ρεύματος, προκειμένου να αποφευχθεί το οριστικό κλείσιμο, σύμφωνα με την εφημερίδα «Καθημερινή».

Στο τραπέζι έχει τεθεί και η πρόταση αξιοποίησης των χώρων των ΚΕΠ, μέσα στους οποίους θα μπορούσαν να στεγαστούν ταχυδρομεία με το μοντέλο «shop in shop». Ωστόσο, το ενδεχόμενο οι ταχυδρομικές υπηρεσίες να περάσουν εξ ολοκλήρου στα ΚΕΠ θεωρείται δύσκολο, καθώς τα ΚΕΠ δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες υποδομές για την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, λειτουργία ζωτικής σημασίας για την εξυπηρέτηση των πολιτών, ιδιαίτερα στην περιφέρεια.

Στην εξίσωση εξακολουθεί να βρίσκεται και η δυνατότητα λειτουργίας σημείων από ιδιώτες, μέσω διαγωνισμού, αν και κύκλοι της αγοράς εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσον θα υπάρξει πραγματικό ενδιαφέρον. Ήδη σήμερα, μέρος των υπηρεσιών των ΕΛΤΑ παρέχεται μέσω «πρακτορείων», ενός συστήματος συνεργασίας στο οποίο εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες ή επιχειρήσεις λειτουργούν ως «πράκτορες», προσφέροντας βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες εκ μέρους του οργανισμού. Δεν λείπουν και περιπτώσεις πρακτορείων που κλείνουν λόγω χαμηλής δραστηριότητας.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν προτάσεις που εξετάζονται, με στόχο να επιτευχθεί εξοικονόμηση πόρων χωρίς να διακοπεί πλήρως η λειτουργία ορισμένων καταστημάτων, αναφέρει η «Καθημερινή». Αδιαπραγμάτευτη, προς το παρόν, φαίνεται να είναι η διασφάλιση της παρουσίας ταχυδρομείου σε κάθε νησί, ενώ θεωρείται εξίσου σημαντικό να λειτουργούν καταστήματα και στους 330 μητροπολιτικούς δήμους της χώρας. Αυτή τη στιγμή, το δίκτυο των ΕΛΤΑ αριθμεί περίπου 410 καταστήματα, μετά το κλείσιμο 46 σημείων, κυρίως στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, ρολά έχουν κατεβάσει και αρκετά κέντρα διανομής, πολλά εκ των οποίων έχουν περάσει πλέον σε ιδιωτικά χέρια.

Σε ό,τι αφορά το προσωπικό, στόχος είναι η σοβαρή μείωση των εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, αφού όσων απασχολούνταν στα καταστήματα που έκλεισαν οι συμβάσεις έληξαν. Για το μόνιμο προσωπικό, πέρα από τις μετακινήσεις σε καταστήματα που είναι ανοιχτά, εξετάζεται και η εφαρμογή προγράμματος εθελουσίας εξόδου. Το στοίχημα τώρα είναι κατά πόσον όλες αυτές οι σαρωτικές αλλαγές θα συμβάλουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έμφαση στη βελτίωση των χρόνων παράδοσης, ένα διαχρονικό «αγκάθι» για τον οργανισμό, στον οποίο έχουν επιβληθεί επανειλημμένως πρόστιμα από την εποπτεύουσα αρχή, την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Η επιτυχία του σχεδίου εξυγίανσης θεωρείται καθοριστικής σημασίας για την επιβίωση των ΕΛΤΑ, τα οποία επιδιώκουν, κατά την τρέχουσα οικονομική χρήση, να παρουσιάσουν έναν ισοσκελισμένο ισολογισμό, «ξεκολλώντας» από την περιοχή των ζημιών που καταγράφουν τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, κύκλοι της αγοράς υπογραμμίζουν ότι η απορρόφηση της θυγατρικής ΕΛΤΑ Courier, η οποία εμφανίζει σαφώς καλύτερες επιδόσεις, πραγματοποιήθηκε, μεταξύ άλλων, με στόχο τη βελτίωση της συνολικής εικόνας των οικονομικών αποτελεσμάτων της ελλειμματικής μητρικής εταιρείας, δηλαδή των ΕΛΤΑ.