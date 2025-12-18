Πρόκειται για τη βορειότερη πρωτεύουσα του πλανήτη κι ενώ θα περίμενε κανείς ότι λόγω της… απομόνωσης δεν θα είχε «ζωή», το Ρέικιαβικ αναδεικνύεται την ίδια στιγμή, ως μία από τις πιο δημιουργικές πόλεις της Ευρώπης.

Χτισμένο στον κόλπο Faxaflói, το Ρέικιαβικ, που το όνομά του στα ισλανδικά σημαίνει «Κόλπος Καπνού», θεωρείται μεταξύ άλλων και η «πρωτεύουσα της νυχτερινής ζωής του Βορρά», καθώς τα Σαββατοκύριακα τα πολυάριθμα μπαρ του είναι ασφυκτικά γεμάτα. Αξίζει να επισκεφθεί κανείς το πρωτοποριακό κτίριο Πέρλαν ή Μαργαριτάρι με 25,7 μέτρα ύψος. Βρίσκεται στο λόφο Öskjuhlíð και σχεδιάστηκε από τον Ingimundur Sveinsson ενώ η εντυπωσιακή του πλατφόρμα προσφέρει πανοραμική θέα 360 μοιρών στην πόλη και τα προάστια.

Στα άλλα αξιοθέατα που αξίζει κανείς να επισκεφτεί στην πρωτεύουσα της Ισλανδίας, είναι η εκκλησία Hallgrimskirkja, η οποία πήρε το όνομά της από τον Ισλανδό ποιητή Hallgrimur Petursson, έχει ύψος 73 μέτρα και εγκαινιάστηκε το 1986 ενώ ξεχωρίζει για τον πρωτοποριακό σχεδιασμό. Στον κήπο της φιλοξενεί ένα άγαλμα με τον πρώτο Βίκινγκ που λέγεται ότι ανακάλυψε την Αμερική, τον Leifur Eiríksson.

Στο εθνικό μουσείο και το μουσείο Saga μπορεί κανείς να μάθει πώς ζούσαν οι Βίκινγκς στην περιοχή. Ο «Ταξιδιώτης του Ήλιου» βρίσκεται στην προκυμαία της πόλης και το εμβληματικό γλυπτό δημιουργήθηκε από τον Γιον Γκούναρ Άρνασον ενώ παραπέμπει στα καράβια των Βίκινγκς. Τέλος, ο Laugavegur είναι ο κύριος εμπορικός δρόμος της πρωτεύουσας της Ισλανδίας με μπαράκια και ιδιαίτερες μπυραρίες.

