Για το μείζον θέμα με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρθηκε, σε δηλώσεις του ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ, Μάκης Βορίδης.

«Αυτό που πρέπει να δούμε είναι ποια κενά υπήρξαν στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ που επέτρεψαν διασπάθιση χρήματος και καταβολή ενισχύσεων που δεν έπρεπε», τόνισε ο Βορίδης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ο πρώην υπουργός έκανε αναφορά και στις αγροτικές κινητοποιήσεις, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση έχει ανοίξει διάλογο με τους αγρότες και έχει ικανοποιήσει μεγάλο μέρος των αιτημάτων τους. «Όταν έχουν πληρωθεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ενισχύσεων και τη βασική ενίσχυση, δεν μπορεί να συνεχίζουν να λένε “δεν μιλάω”», τόνισε.

Επίσης, ερωτηθείς για το κόμμα της κ. Καρυστιανού εκείνος ανέφερε χαρακτηριστικά πως «εκείνο που πρέπει να δει κανείς είναι την ανάδυση μιας συνολικής απαξιωτικής κριτικής απέναντι στο πολιτικό σύστημα, η οποία είναι ταυτοτικό χαρακτηριστικό όλων των λαϊκιστών, σε όλο τον κόσμο. Δεν πρωτότυπο, δεν συμβαίνει στην Ελλάδα».

