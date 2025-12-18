Ο Λευκός Οίκος προχώρησε στην τοποθέτηση πλακών στο εξωτερικό του κτιρίου, στις οποίες αναγράφονται επικριτικά σχόλια και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί για τους προκατόχους του Ντόναλντ Τραμπ, όπως ο Τζο Μπάιντεν και ο Μπαράκ Ομπάμα, προβάλλοντας παράλληλα παραπλανητικούς ισχυρισμούς για τις θητείες τους.

Οι πλάκες έχουν τοποθετηθεί κάτω από προεδρικά πορτρέτα που εκτίθενται στον νεοσύστατο «Προεδρικό Δρόμο της Δόξας», στην κιονοστοιχία του Λευκού Οίκου.

Η πλάκα επαναλαμβάνει εξάλλου τον ανυπόστατο ισχυρισμό ότι η εκλογική νίκη του Τζο Μπάιντεν το 2020 ήταν αποτέλεσμα «κλοπής» και του επιρρίπτει την κύρια ευθύνη για το ξέσπασμα του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία το 2022.

Ήδη όταν είχε παρουσιαστεί αυτή η γκαλερί προεδρικών πορτρέτων, ο Τζο Μπάιντεν έλαμπε διά της απουσίας του: αντί για το πορτρέτο του, είχε αναρτηθεί φωτογραφία autopen—αυτόματου μηχανήματος αναπαραγωγής της προεδρικής υπογραφής. Το χωρατό παρέπεμπε στον ισχυρισμό του κ. Τραμπ ότι ο δημοκρατικός προκάτοχός του έπασχε από άνοια και δεν γνώριζε καν τι υπογραφόταν στο όνομά του.

Ο Λευκός Οίκος δεν σταμάτησε εκεί. Κάτω από το πορτρέτο του Μπαράκ Ομπάμα, η επιγραφή με τα βιογραφικά στοιχεία αναφέρει πως ο πρώτος Αφροαμερικανός πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ ήταν «από τις πιο διχαστικές προσωπικότητες της ιστορίας της χώρας». Συμπεριλαμβάνει εξάλλου το μεσαίο όνομά του («Μπαράκ Χουσέιν Ομπάμα»), όπως αρεσκόταν να κάνει ο κ. Τραμπ, για να δίνει τροφή στις θεωρίες συνωμοσίας για την καταγωγή του Δημοκρατικού.

Κάτω από το δικό του πορτρέτο, βιογραφικό κείμενο φυσικά τον εξυμνεί. Αναφέρει πως ο κ. Τραμπ έβαλε τέλος σε οκτώ πολέμους σε οκτώ μήνες, κάτι που ανήκει μάλλον στη σφαίρα της φαντασίας, κι ότι έφερε επενδύσεις τρισεκατομμυρίων στις ΗΠΑ, κάτι αναπόδεικτο.

Αφότου επέστρεψε στην εξουσία την 20ή Ιανουαρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ μεταμορφώνει, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, το κτίριο της προεδρίας κατά τα γούστα του. Διέταξε να κατεδαφιστεί τμήμα του για να ανεγερθεί πελώρια αίθουσα χορού, πολλαπλασίασε τις επίχρυσες διακοσμήσεις και τα πορτρέτα του στον χώρο, αντίθετα με τα ως τώρα πολιτικά ήθη, που ήθελαν τον εν ενεργεία Αμερικανό πρόεδρο να μην βλέπει πορτρέτο του τοποθετημένο στον χώρο παρά αφού αποχωρήσει από το αξίωμα.