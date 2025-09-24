Ο Λευκός Οίκος προκάλεσε αίσθηση με μια ασυνήθιστη απόφαση: το πορτρέτο του Τζο Μπάιντεν απομακρύνθηκε από τον διάδρομο όπου εκτίθενται οι εικόνες των πρώην προέδρων των ΗΠΑ.

Στη θέση του αναρτήθηκε μια φωτογραφία που απεικονίζει… ένα μηχανικό στιλό υπογραφής. Ο συγκεκριμένος χώρος, γνωστός ως Διάδρομος των Προέδρων, βρίσκεται στη δυτική πτέρυγα του Λευκού Οίκου.

Κατά μήκος της στοάς κοντά στο Οβάλ Γραφείο έχουν τοποθετηθεί σε χρυσές κορνίζες ασπρόμαυρα πορτρέτα προέδρων. Ωστόσο, στη θέση της φωτογραφίας του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν υπάρχει εικόνα ενός μηχανικού αυτόγραφου (autopen), σύμφωνα με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Λευκό Οίκο και τη Μάργκο Μάρτιν, ειδική βοηθό του προέδρου.

The Presidential Walk of Fame has arrived on the West Wing Colonnade



Wait for it… 🖊️👀 pic.twitter.com/ApWfdxfFQa — Margo Martin (@MargoMartin47) September 24, 2025

Ο Τραμπ αμφισβητούσε εδώ και καιρό τις πνευματικές ικανότητες του Μπάιντεν. Έχει ισχυριστεί, χωρίς αποδείξεις, ότι οι συνεργάτες του υπέγραφαν έγγραφα στη θέση του όταν ήταν πρόεδρος, χρησιμοποιώντας το autopen, μια συσκευή που αναπαράγει μηχανικά την υπογραφή.

Τον Ιούνιο ο Τραμπ διέταξε τον νομικό σύμβουλο του Λευκού Οίκου να ερευνήσει τη χρήση του autopen κατά την προεδρία Μπάιντεν. Παράλληλα, η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής, με πλειοψηφία Ρεπουμπλικανών, διεξάγει επίσης έρευνα.

🚨NEW AT THE WHITE HOUSE pic.twitter.com/tTXQnkQp5f — The White House (@WhiteHouse) September 24, 2025

Σε δήλωσή του ως απάντηση στην εντολή του Τραμπ, ο Μπάιντεν τόνισε ότι «πήρα ο ίδιος τις αποφάσεις για τις χάρες, τα εκτελεστικά διατάγματα, τη νομοθεσία και τις προεδρικές διακηρύξεις» κατά τη διάρκεια της θητείας του.

«Οποιαδήποτε υπόνοια ότι δεν το έκανα είναι γελοία και ψευδής», πρόσθεσε. «Δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια απόσπαση της προσοχής».