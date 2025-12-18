Με εντυπωσιακό ρυθμό συνεχίζει η ΑΕΚ την πορεία της σε όλες τις διοργανώσεις και απόψε (22.00) καλείται να δώσει ένα κομβικό παιχνίδι απέναντι στην Κραϊόβα, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η αναμέτρηση έχει ξεχωριστή βαρύτητα, καθώς μια ενδεχόμενη νίκη απέναντι στους Ρουμάνους μπορεί να προσφέρει στην Ένωση πολλαπλά αγωνιστικά, βαθμολογικά και οικονομικά οφέλη. Η ομάδα του Νίκολιτς στοχεύει στο τρίποντο ώστε να «κλειδώσει» την παρουσία της στην πρώτη οκτάδα, αλλά και –εφόσον το επιτρέψει η διαφορά τερμάτων– να διεκδικήσει θέση στην πρώτη τετράδα.

Ένα τέτοιο σενάριο σημαίνει απευθείας πρόκριση στη φάση των «16», σημαντική άνοδο στον ευρωπαϊκό συντελεστή της UEFA (με προοπτική να φτάσει έως και την 90ή θέση), αλλά και συνολικά έσοδα που μπορεί να αγγίξουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Η ΑΕΚ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 4η θέση της βαθμολογίας με 10 βαθμούς, ενώ η Κραϊόβα είναι 23η με 7 και αναζητά θετικό αποτέλεσμα για να παραμείνει στο Conference League. Σε περίπτωση που τερματίσει στην 3η θέση, η ΑΕΚ θα προσθέσει 3.500 βαθμούς στο ranking της UEFA, ενώ η 4η θέση αποφέρει 3.250 βαθμούς. Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη και για τον ελληνικό συντελεστή, καθώς οι βαθμοί αυτοί μοιράζονται διά πέντε, όσες και οι ομάδες που εκπροσώπησαν φέτος τη χώρα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Τι εξασφαλίζει η ΑΕΚ με νίκη