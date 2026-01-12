Στο έλεος του χιονιά βρίσκεται η Εύβοια. Οι άνεμοι είναι θυελλώδεις, η θερμοκρασία έπεσε απότομα και χιονοπτώσεις σημειώνονται κυρίως στις ορεινές περιοχές.

Χιόνι, σύμφωνα με το evianews.com, πέφτει στη θέση καταφύγιο στη Δίρφη που σε συνδυασμό με τους ισχυρούς βοριάδες επικρατεί ψύχος.

Στα λευκά έχει ντυθεί η Σέτα ενώ πυκνό χιόνι πέφτει σε ορεινά χωριά στην περιοχή του Αλιβερίου και της Κύμης.

Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για μια σύντομη αλλά καθαρά χειμερινή ψυχρή εισβολή που όπως όλα δείχνουν δεν θα έχει ένταση ή διάρκεια, με τα φαινόμενα να εξασθενούν γρήγορα.