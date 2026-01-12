Στην τελική ευθεία μπαίνει ο σχεδιασμός για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, με τη διαδικασία διαβούλευσης να αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα και τις τελικές αποφάσεις να τοποθετούνται χρονικά έως τα μέσα Μαρτίου. Ο νέος κατώτατος μισθός θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2026 και, σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, το επικρατέστερο σενάριο τον τοποθετεί στα 920 ευρώ.

Οι κοινωνικοί εταίροι θα κληθούν να καταθέσουν τις προτάσεις και τις εκτιμήσεις τους στο πλαίσιο της διαβούλευσης με το υπουργείο Εργασίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα ακολουθήσει το πόρισμα και στη συνέχεια η εισήγηση της υπουργού προς το υπουργικό συμβούλιο, το οποίο και θα λάβει την τελική απόφαση.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα έχει ενιαία εφαρμογή σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Στο Δημόσιο, η αναπροσαρμογή θα περάσει οριζόντια στους βασικούς μισθούς όλων των μισθολογικών κλιμακίων και σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού, επηρεάζοντας συνολικά τη μισθολογική δομή και τα επιδόματα που συνδέονται με αυτήν.

Η κατεύθυνση της αύξησης θεωρείται σε μεγάλο βαθμό προδιαγεγραμμένη, καθώς απομένουν περίπου 70 ευρώ για να επιτευχθεί ο στόχος των 950 ευρώ έως την άνοιξη του 2027. Σε αυτό το πλαίσιο, μια αύξηση της τάξης των 40 ευρώ από τον Απρίλιο του 2026 θεωρείται η πιο ισορροπημένη λύση, οδηγώντας τον κατώτατο μισθό από τα 880 ευρώ σήμερα στα 920 ευρώ. Το σενάριο αυτό επιτρέπει μια πιο ομαλή προσαρμογή, χωρίς να μεταθέτει υπερβολικά μεγάλο βάρος στην επόμενη χρονιά.

Εναλλακτικά σενάρια, όπως μια μικρότερη αύξηση φέτος και μια μεγαλύτερη το 2027, φαίνεται να υποχωρούν, καθώς θα διατηρούσαν τον κατώτατο μισθό χαμηλότερα από τις προσδοκίες που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά. Αντίθετα, πιο «γενναίες» αυξήσεις, που θα οδηγούσαν τον κατώτατο μισθό πάνω από τα 930 ευρώ από φέτος, παραμένουν στο τραπέζι, χωρίς ωστόσο να αποτελούν την κυρίαρχη επιλογή στο παρόν στάδιο.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο στη συνολική εικόνα παίζουν και οι φορολογικές ελαφρύνσεις που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2026. Η μείωση της μηνιαίας παρακράτησης φόρου για μισθωτούς και συνταξιούχους αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω το καθαρό εισόδημα, καθιστώντας πιο αισθητή την αύξηση στην πράξη και όχι μόνο σε ονομαστικούς όρους.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περισσότερο ωφελημένοι θα είναι περίπου 270.000 νέοι εργαζόμενοι έως 30 ετών που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, οι εργαζόμενοι έως 25 ετών δεν θα έχουν φορολογική επιβάρυνση, ενώ για την ηλικιακή ομάδα 26–30 ετών οι κρατήσεις μειώνονται σημαντικά, ενισχύοντας περαιτέρω το διαθέσιμο εισόδημα σε μια περίοδο αυξημένου κόστους ζωής.