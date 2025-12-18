Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Φτάνοντας στη βελγική πρωτεύουσα, ο πρωθυπουργός δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Το ευρωπαϊκό συμβούλιο του Δεκεμβρίου είναι κρίσιμο γιατί θα εγκρίνει τη χρηματοδοτική στήριξη της Ουκρανίας. Η χώρα μας στηρίζει την Ουκρανία και θα υποστηρίξει οποιαδήποτε λύση μπορεί να της παρέχει χρηματοδοτική σταθερότητα για να αμύνεται απέναντι στη ρωσική εισβολή. Οποιαδήποτε λύση πρέπει να είναι νομικά και δημοσιονομικά ασφαλής. Θα συζητήσουμε το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μια πρώτη συζήτηση που θα είναι μακρά η Ελλάδα στηρίζει τις πολιτικές της συνοχής και της ΚΑΠ για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν πόροι για καλύτερες συνθήκες για όλους τους πολίτες και τους αγρότες. Σήμερα βρίσκομαι στο ευρωπαϊκό συμβούλιο αλλά η καρδιά της Ελλάδας χτυπά στο ναυπηγείο του Λοριάν όπου θα υψωθεί η ελληνική σημαία στην πρώτη φρεγάτα. Η κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τις Ένοπλες Δυνάμεις, οι οποίες και περνάνε σε μια νέα εποχή».

Απαντώντας σε ερώτηση για την Ουκρανία, ο πρωθυπουργός είπε:

«Αυτό που είναι σημαντικό είναι να βρούμε μια λύση χρηματοδότησης για την Ουκρανία. Η Ελλάδα είναι υπέρ του Ταμείου Αποκατάστασης. Έχουμε ήδη στείλει δήλωση σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Δεν πρέπει να φύγουμε από εδώ χωρίς να βρούμε μια λύση νομικά ορθή».