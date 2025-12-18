Αφού ολοκλήρωσε με επιτυχία όλες τις επίπονες δοκιμές και προσομοιώσεις σε συνθήκες ναυμαχίας και αντιμετώπισης απειλών από αέρα και ξηρά, η πρώτη υπερσύγχρονη φρεγάτα Belh@rra που εντάσσεται στον στόλο μας, ο «Κίμων», είναι έτοιμη σήμερα να υψώσει την ελληνική σημαία. Στην επίσημη τελετή, που θα πραγματοποιηθεί στα γαλλικά ναυπηγεία της Naval Group, στην πόλη Λοριάν, το «παρών» θα δώσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, και τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Αντιναύαρχο Δημήτριο – Ελευθέριο Κατάρα.

Η «Κίμων» αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα στις πρώτες ημέρες του νέου έτους και για την υποδοχή της έχει προγραμματιστεί επίσημη τελετή, η οποία θα αναδείξει τη σημασία της νέας φρεγάτας για την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεών μας. Πρόκειται για ένα πλοίο που συνδυάζει υψηλή τεχνολογία, ψηφιακά συστήματα νέας γενιάς και προηγμένα οπλικά μέσα, δίνοντας σημαντικό πλεονέκτημα στο Πολεμικό Ναυτικό.

Μόλις φτάσει στη χώρα μας η φρεγάτα, θα περάσει από επιπλέον αυστηρές δοκιμές και αξιολόγηση από το Αρχηγείο Στόλου, ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλα τα συστήματα λειτουργούν άψογα. Το πλήρωμα πάντως των ένστολων του Ναυτικού μας ήδη έχει εκπαιδευτεί και θα συνεχίσει να προσαρμόζεται στη χρήση των προηγμένων όπλων και στην πλήρως ψηφιακή πλατφόρμα που διαθέτει το πλοίο, κάτι που το καθιστά διαφορετικό από προηγούμενες ελληνικές φρεγάτες.

Μπορεί να αναπτύξει μέγιστη ταχύτητα 27 κόμβους και διαθέτει ελικοδρόμιο 10 τόνων

Η «Κίμων» έχει μήκος περίπου 122 μέτρα, πλάτος 18 μέτρα και εκτόπισμα 4.500 τόνους. Μπορεί να αναπτύξει μέγιστη ταχύτητα 27 κόμβους και διαθέτει ελικοδρόμιο 10 τόνων, ενώ μπορεί να φιλοξενήσει και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα τύπου VTOL. Όσον αφορά τον οπλισμό της, το πλοίο φέρει 32 εκτοξευτές αντιαεροπορικών πυραύλων Aster 30 και σύστημα RAM για εγγύς προστασία, 8 πυραύλους Exocet MM40 B3c, τορπίλες MU 90, πυροβόλο 76 χιλιοστών και εκτοξευτές αντιμέτρων CANTO. Με αυτή τη διαμόρφωση, η ελληνική φρεγάτα ξεχωρίζει από τις αντίστοιχες γαλλικές, προσφέροντας ισχυρή αεράμυνα, δυνατότητες επίθεσης και προστασία από απειλές κοντινής εμβέλειας.

Η προμήθεια της «Κίμων» αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου σχεδιασμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την αναβάθμιση του στόλου επιφανείας. Μέχρι τις αρχές της επόμενης δεκαετίας προβλέπεται η ένταξη συνολικά τεσσάρων φρεγατών FDI και τουλάχιστον δύο φρεγατών Bergamini από την Ιταλία.

Θυμίζουμε ότι τον Νοέμβριο υπεγράφη η σύμβαση ύψους 982 εκατομμυρίων ευρώ για την ναυπήγηση και τέταρτης φρεγάτας Belh@rra, που θα ονομαστεί «Θεμιστοκλής». Στη νέα σύμβαση, η ελληνική πλευρά εξασφάλισε αυξημένη συμμετοχή στην κατασκευή, φτάνοντας το 25% του συνολικού προγράμματος, ενώ οι δαπάνες θα καταβληθούν σταδιακά από φέτος έως το 2030.

Η «Θεμιστοκλής», όπως και οι υπόλοιπες τρεις Belh@rra (η μία που παραλαμβάνουμε σήμερα και οι δύο που κατασκευάζονται), θα ανήκει στη σειρά Standard 2++, που σημαίνει ότι θα διαθέτουν ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες σε σχέση με τις προηγούμενες ίδιου τύπου φρεγάτες. Μαζί με την «Κίμων» και τις υπόλοιπες μονάδες, θα δημιουργηθεί με αυτό τον τρόπο ένας στόλος σύγχρονων φρεγατών που θα μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της χώρας για αεράμυνα, προστασία θαλάσσιων περιοχών και επιχειρήσεις συνδυασμένης δράσης.

Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της σημερινής του παραμονής στη Γαλλία, ο Νίκος Δένδιας θα έχει επίσης συνάντηση με τη Γαλλίδα Υπουργό Άμυνας, Κατρίν Βοτρίν. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί πρωτίστως σε θέματα διμερούς συνεργασίας, περιφερειακής και ευρωπαϊκής ασφάλειας, στην εφαρμογή ήδη υπαρχουσών συμφωνιών και στην περαιτέρω ανάπτυξη της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας – Γαλλίας. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στον συντονισμό των δύο χωρών απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις ασφαλείας και στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας.