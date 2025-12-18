Τρεις δημοσκοπήσεις και μια σύνοδος κορυφής, εν μέσω όχι μόνο των αγροτικών κινητοποιήσεων στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη με αποκορύφωμα τη μεγάλη πανευρωπαϊκή διαμαρτυρία σήμερα στις Βρυξέλλες με 1.000 τρακτέρ και 10.000 αγρότες από χώρες της Ε.Ε., συμπληρώνουν το πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό παζλ της επικαιρότητας.

Όσον αφορά στις δημοσκοπήσεις, στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν σημαντικό ότι η Ν.Δ. διατηρεί μεγάλο προβάδισμα έναντι των αντιπάλων της και στις τρεις μετρήσεις. Ωστόσο, γνωρίζουν ότι υπάρχει πολύς δρόμος ακόμα να διανυθεί έως ότου οι πολίτες εμπεδώσουν τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί αλλά και δουν αποτελέσματα σε φλέγοντα ζητήματα, όπως είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Μοναδικός μας αντίπαλος είναι ο ίδιος μας ο εαυτός», έλεγαν συνεργάτες του πρωθυπουργού και πρόσθεταν ότι πρέπει να προσπαθήσουν να αντιστρέψουν αυτή την κρίση προσδοκιών που προκύπτει από τις μετρήσεις της κοινής γνώμης.

Θεωρούν επίσης αξιοσημείωτο βλέποντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ότι στη δημοσκόπηση της Pulse το 50% των πολιτών δηλώνει ότι θα ψηφίσει με βάση την «ελπίδα και την προοπτική», ενώ η «τιμωρητική ψήφος» έχει υποχωρήσει σημαντικά (11%).

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα έναντι των αντιπάλων της και στις τρεις μετρήσεις

Πιο αναλυτικά:

Η εκτίμηση ψήφου της Opinion Poll

Νέα Δημοκρατία: 29,7%

ΠΑΣΟΚ: 13,6%

Ελληνική Λύση: 11,9%

Πλεύση Ελευθερίας: 10,1%

ΚΚΕ: 8,6%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,5%

Φωνή Λογικής: 4%

ΜέΡΑ 25: 3,1%

Νίκη: 2,6%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,4%

Νέα Αριστερά: 1,2%

Άλλο κόμμα: 7%

Η Pulse έδειξε ότι η Ν.Δ. λαμβάνει ποσοστό 23,5%, το ΠΑΣΟΚ 11% και η Πλεύση Ελευθερίας 9%.

Η πρόθεση ψήφου της Pulse

Νέα Δημοκρατία: 23,5%

ΠΑΣΟΚ: 11%

Πλεύση Ελευθερίας: 9%

Ελληνική Λύση: 8%

ΚΚΕ: 7%

ΣΥΡΙΖΑ: 5,5%

Φωνή Λογικής: 3%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2%

ΜέΡΑ 25: 2,5%

Νίκη: 2%

Νέα Αριστερά: 1,5%

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με διαφορά 11,7 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, με την πρόθεση ψήφου να διαμορφώνεται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 22,6%

ΠΑΣΟΚ: 10,9%

Ελληνική Λύση: 9,1%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,5%

ΚΚΕ: 6,7%

ΣΥΡΙΖΑ: 6%

Φωνή Λογικής: 3,9%

Κίνημα Δημοκρατίας: 1,5%

ΜέΡΑ 25: 2,3%

Νίκη: 1,9%

Νέα Αριστερά: 1,2%

Το επόμενο διάστημα ο πρωθυπουργός – με εξαίρεση τη μικρή ανάπαυλα των εορτών των Χριστουγέννων – θα συνεχίσει να πραγματοποιεί περιοδείες και παράλληλα, εκτός από τους πολίτες, να «ακούει» και τους εκπροσώπους τους. Στο πλαίσιο αυτό έγινε και η συνάντηση χθες με τους «γαλάζιους» βουλευτές, ενώ σε καθημερινή βάση απευθύνεται στους αγρότες, καλώντας τους να αφήσουν τα μπλόκα και να προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Ελπίζω ενόψει γιορτών σε θετική ανταπόκριση και ότι θα απομακρυνθούν από τα μπλόκα και να λάβουν υπόψη ότι δεν μπορούν να θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική δραστηριότητα και να στερούν από τους πολίτες τη δυνατότητα να επισκεφθούν τα χωριά τους», είπε στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξος ότι σύντομα θα υπάρξει αποκλιμάκωση.

Έχει ορίσει ως πρώτη και σταθερή προτεραιότητα τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος απέναντι στην ακρίβεια και, όπως έλεγαν συνεργάτες του, δεν θα κουραστεί να επαναλαμβάνει ότι από τον Ιανουάριο εκατομμύρια συμπολίτες μας θα δουν τη στήριξη στο εισόδημά τους.

Οι μάχες των Βρυξελλών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στις Βρυξέλλες με άλλο αέρα μετά και την εκλογή ενός Έλληνα σε ένα από τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε., το Eurogroup.

Και καθώς στην ατζέντα βρίσκονται το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, η Διεύρυνση της Ε.Ε., η γεωοικονομία και η ανταγωνιστικότητα, ο πρωθυπουργός αναμένεται σήμερα να τονίσει ότι ανταγωνιστικότητα και Συνοχή είναι στόχοι πρώτης προτεραιότητας, συμπληρωματικοί και όχι ανταγωνιστικοί μεταξύ τους, δηλαδή συγκοινωνούντα δοχεία και πρέπει να ιδωθούν υπό το ίδιο πρίσμα και μια ολιστική προσέγγιση – καλύπτοντας το σύνολο της Ένωσης και τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, προφανώς και των μικρομεσαίων.

Επίσης, στόχος πρώτης προτεραιότητας είναι και πρέπει να παραμείνει η Κοινή Αγροτική Πολιτική, για την οποία, όπως και για τη Συνοχή, πρέπει να προβλέπονται διακριτοί και επαρκείς πόροι σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Με απλά λόγια, ο πρωθυπουργός θα θέσει τις εθνικές προτεραιότητες για τη διατήρηση των πόρων της Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, αλλά θα βάλει στο τραπέζι της συζήτησης την ανάγκη να υπάρχει μια ευρωπαϊκή απάντηση, όχι απλά εθνική απάντηση, στο στεγαστικό πρόβλημα, το οποίο πια δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι ευρωπαϊκό.