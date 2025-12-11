Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη νέος πρόεδρος του Eurogroup, αφού επικράτησε του Βέλγου υπουργού Οικονομικών, Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ, στην ψηφοφορία.

Ο νέος πρόεδρος του Eurogroup αναλαμβάνει τα καθήκοντά από την επόμενη ημέρα, 12 Δεκεμβρίου, και η διάρκεια της θητείας του είναι 2,5 χρόνια, ενώ μπορεί να ανανεωθεί.

Η πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη προγραμματίζεται προς το παρόν για τις 19 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές του ΑΠΕ-ΜΠΕ, βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται για την ανάδειξη του επικεφαλής του Eurogroup, προηγήθηκε ανεπίσημη ψηφοφορία «πρόθεσης ψήφου», της οποίας το αποτέλεσμα κοινοποιείται στους υποψήφιους.

Ομόφωνα εξελέγη πρόεδρος του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Έπειτα από αυτό το στάδιο, ο δεύτερος υποψήφιος, ο Βέλγος υπουργός Οικονομικών, Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ, επέλεξε να αποσυρθεί από την ψηφοφορία.

Η εκλογή του κ. Πιερρακάκη ανακοινώθηκε «ομόφωνα», σύμφωνα με την πάγια πρακτική του Eurogroup στις περιπτώσεις που παραμένει μόνο ένας υποψήφιος.

Πρόκειται για μια νίκη με υψηλό συμβολισμό για την Ελλάδα, η οποία, από χώρα που πέρασε βαθιά κρίση, έχει γυρίσει πλέον σελίδα και αναλαμβάνει θέσεις ηγεσίας στην ευρωζώνη, καθώς η μεταρρυθμιστική πορεί ατης απέδωσε καρπούς, κάτι που αναγνωρίζεται πλέον διεθνώς.

Μητσοτάκης για την εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup: Είναι μια ημέρα υπερηφάνειας για τη χώρα, την κυβέρνηση και όλους τους πολίτες

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, έκανε την εξής δήλωση: «Η σημερινή είναι μια ημέρα υπερηφάνειας για τη χώρα, για την κυβέρνηση και όλους τους πολίτες. Γιατί ένας Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, εκλέγεται από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης Πρόεδρος του Eurogroup. Είναι μία μεγάλη τιμή για τον ίδιο -γι’ αυτό και τον συγχαίρω θερμά. Του εύχομαι μια μακρά και γόνιμη θητεία. Και είμαι βέβαιος ότι και στον νέο του ρόλο θα ξεχωρίσει για την εργατικότητα και αποτελεσματικότητά του.

Η εξέλιξη αυτή, ωστόσο, αποτελεί ταυτόχρονα και την πιο εμφατική αναγνώριση της θετικής πορείας της πατρίδας μας. Την πιο ισχυρή υπενθύμιση ότι οι αγωνίες και η επιμονή ενός ολόκληρου λαού δικαιώθηκαν. Και, μάλιστα, ακριβώς μία δεκαετία από τότε που ο τόπος βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού, με κλειστές τράπεζες και λίγο πριν την έξοδο από το ευρώ.

Κι όμως, το άλλοτε «μαύρο πρόβατο» από τη χρεοκοπία ανέρχεται, τώρα, στην κορυφή του συμβουλίου οικονομικών των πιο ανεπτυγμένων χωρών της ηπείρου. Και όλα αυτά χάρη στις θυσίες των συμπολιτών μας.

Η Ελλάδα απέδειξε έμπρακτα ότι η δημοσιονομική συνέπεια είναι προϋπόθεση για τη βελτίωση της αξιοπιστίας της. Και, ακόμη, ότι μπορεί, σε συνδυασμό με τολμηρές μεταρρυθμίσεις, να συμβαδίζει με δυναμική ανάπτυξη. Ανάπτυξη που δημιουργεί θέσεις εργασίας και τελικά επιστρέφει μέρισμα στους πολίτες.

Είναι ένα συμπέρασμα χρήσιμο και για τη σημερινή Ευρώπη, αλλά και ένα τεκμήριο ότι η χώρα μας βαδίζει με σιγουριά όλο και πιο μπροστά.

Η εκλογή του Υπουργού Οικονομικών της χώρας μας στην ηγεσία του Eurogroup είναι σημαντικό ορόσημο σε αυτή τη διαδρομή προόδου. Ένα γεγονός που δίνει στη χώρα αυτοπεποίθηση. Οπλίζει επίσης την κυβέρνηση με νέα ορμή για να υλοποιήσει το πρόγραμμά της, με πρώτο σταθμό το 2027 και ορίζοντα το 2030. Κυρίως, όμως, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και εθνικής ανάτασης ότι τα καλύτερα έρχονται».

Η ανακοίνωση του Eurogroup

Η ανακοίνωση του Eurogroup: «Το Eurogroup εξέλεξε σήμερα τον Κυριάκο Πιερρακάκη, υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, ως πρόεδρο του Eurogroup, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο 14 των Συνθηκών της ΕΕ.

Ο νέος πρόεδρος θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις 12 Δεκεμβρίου 2025 και θα υπηρετήσει θητεία δυόμισι ετών.

Η πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη έχει προγραμματιστεί, προς το παρόν, για τις 19 Ιανουαρίου 2026».

Συγχαρητήρια Χατζηδάκη για την εκλογή Πιερρακάκη

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, έγραψε: «Συγχαρητήρια στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως Προέδρου του Eurogroup!

Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία τόσο για τον ίδιο όσο και για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πάνω από όλα για την Ελλάδα!

Η εκλογή του υπογραμμίζει ότι η χώρα μας, που πριν από 10 χρόνια βρισκόταν στην πόρτα της εξόδου από το ευρώ, σήμερα θεωρείται στις Βρυξέλλες παράδειγμα επιτυχίας.

Μην έχετε αμφιβολία ότι, αν δεν ακολουθούσαμε μια σοβαρή και αξιόπιστη πολιτική, δεν θα μπορούσαμε ούτε να καταθέσουμε υποψηφιότητα για την Προεδρία του Eurogroup. Δεν έχει συνωμοτήσει το σύμπαν υπέρ της Κυβέρνησης!

Δεν ισχυριζόμαστε βεβαίως ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Έχει, όμως, σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στην οικονομία μας τα τελευταία 6 χρόνια, μέσα μάλιστα σε ένα περιβάλλον αλλεπάλληλων διεθνών κρίσεων.

Και είμαστε αποφασισμένοι, με συστηματική προσπάθεια, να ανεβάσουμε την Ελλάδα ακόμα ψηλότερα!»

Συγχαρητήρια του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έγραψε: «Ο Πιερρακάκης εξελέγη Πρόεδρος του Eurogroup!!!! [Χειροκρότημα] και για τον ίδιο αλλά κυρίως για την Ελλάδα μας μία τεράστια επιτυχία! Μπράβο φίλε!»

Συγχαρητήρια του ΥΠΟΙΚ της Λετονίας

Ο υπουργός Οικονομικών της Λετονίας έγραψε: «Συγχαρητήρια στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή ως Προέδρου του Eurogroup. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία στην ηγεσία, ώστε να εξελιχθεί, να προσαρμοστεί και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που έρχονται με σαφήνεια, αποφασιστικότητα και ισχυρή συλλογική δέσμευση».

Ποιος είναι ο νέος πρόεδρος του Eurogroup

Ο Κυριάκος Πιερακάκης γεννήθηκε το 1983 στην Αθήνα. Είναι παντρεμένος και έχει τρία παιδιά.

Είναι πτυχιούχος πληροφορικής και πολιτικών επιστημών. Έχει πτυχίο πληροφορικής από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακό στη δημόσια πολιτική από το John F. Kennedy School of Government του Πανεπιστημίου Harvard και μεταπτυχιακό στην τεχνολογία και πολιτική από το Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Από το 2019 έως το 2023, ως Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Πιεράκακης υλοποίησε σημαντικές μεταρρυθμίσεις που μεταμόρφωσαν τη σχέση μεταξύ του κράτους και των πολιτών. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ξεκίνησε η λειτουργία του gov.gr, της ψηφιακής πύλης για τις δημόσιες υπηρεσίες, η οποία συγκέντρωσε πάνω από 1.500 νέες ψηφιακές υπηρεσίες -συμπεριλαμβανομένου του Gov.gr Wallet και της εφαρμογής My Health- απλοποιώντας τις διαδικασίες για εκατομμύρια πολίτες και επιχειρήσεις, κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της πανδημίας COVID-19. Διορίστηκε πρόεδρος της Συνάντησης της Ομάδας Παγκόσμιας Στρατηγικής του ΟΟΣΑ το 2021, θέση στην οποία επανεκλέχθηκε το 2024.

Από το 2023 έως το 2025, ως Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ηγήθηκε σημαντικών νομοθετικών μεταρρυθμίσεων για τη δημιουργία ενός σύγχρονου, υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς εκπαιδευτικού συστήματος. Το νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, το οποίο εισήχθη κατά τη διάρκεια της θητείας του, ενισχύει τα δημόσια πανεπιστήμια μέσω θεσμικής και οικονομικής στήριξης, προωθεί τη διεθνοποίησή τους και ρυθμίζει τη λειτουργία των παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων.

Τα σχολεία υιοθέτησαν την ψηφιακή εποχή μέσω πρωτοβουλιών όπως η Πύλη Ψηφιακής Εκπαίδευσης και η Ψηφιακή Πλατφόρμα Διδασκαλίας, που παρέχουν εκπαιδευτικούς πόρους ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας. Επιπλέον, η πλατφόρμα stop-bullying.gov.gr, οι αυστηρότεροι σχολικοί κανονισμοί και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ενεργές Δράσεις Πολιτών» αντανακλούσαν τη σταθερή δέσμευση του Υπουργείου για τη βελτίωση της ασφάλειας στα σχολεία.

Τι είναι το Eurogroup

Το Eurogroup είναι ένα άτυπο όργανο στο οποίο οι υπουργοί των κρατών-μελών της ευρωζώνης συζητούν ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος σχετικά με τη χρήση του ευρώ ως ενιαίου νομίσματος. Κύρια αποστολή του είναι να διασφαλίζει τον στενό συντονισμό των οικονομικών πολιτικών μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης. Στόχος του είναι επίσης η προώθηση συνθηκών για ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη. Επιπλέον, είναι υπεύθυνο για την προετοιμασία των συνόδων κορυφής της Ευρωζώνης και για την παρακολούθησή τους. Συνήθως συνεδριάζει μία φορά τον μήνα, παραμονή του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων.

Η πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου 1998 στο Λουξεμβούργο. Πρώτος πρόεδρός του ήταν ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Τον διαδέχθηκαν οι Γερούν Ντάισελμπλουμ, Μάριο Σεντένο και Πασκάλ Ντόνοχιου.