Τροχαίο ατύχημα καταγράφηκε το απόγευμα της Τετάρτης λίγο έξω από τη Λάρισα, συγκεκριμένα μετά τον κόμβο της Γυρτώνης, στο ύψος των διοδίων Μακρυχωρίου.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες του onlarissa.gr δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στο ρεύμα προς Αθήνα κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες με αποτέλεσμα να εκτραπεί το ένα από τα δυο οχήματα και να προκληθεί τραυματισμός σε ένα άτομο.

Συγκεκριμένα τραυματίστηκε μια κοπέλα η οποία και μεταφέρθηκε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την τραυματία, καθώς και τρία πυροσβεστικά με τους πυροσβέστες να μην χρειάζεται τελικά να επέμβουν καθώς δεν υπήρξε εγκλωβισμός.

Η αστυνομία διεξάγει ερευνά για τα αίτια του ατυχήματος.