Αν υπήρχε μεγάλη έκπληξη και σύγχυση σχετικά με την προέλευση μιας πρότασης ειρήνης για την Ουκρανία, υποστηριζόμενης από τις ΗΠΑ, η οποία έφερε εμφανή «ρωσικά δακτυλικά αποτυπώματα», πλέον υπάρχει λιγότερη, αναφέρει σε ανάλυσή του το Sky News. Η κατανόηση του ρόλου του Αμερικανού απεσταλμένου, Στιβ Γουίτκοφ, και των επαφών του με τη Ρωσία αποκαλύπτει την απότομη στροφή της Ουάσινγκτον προς τη Μόσχα. Το ρεπορτάζ του Bloomberg για τη συμμετοχή του Γουίτκοφ περιλαμβάνει λεπτομέρειες που προκαλούν ίλιγγο σχετικά με την επικοινωνία του με τον Γιούρι Ουσάκοφ, τον ανώτερο σύμβουλο του Βλαντίμιρ Πούτιν για θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Μεταξύ των αποκαλύψεων, αναφέρεται ότι ο Γουίτκοφ έδωσε στον Ρώσο αξιωματούχο συμβουλές για το πώς να χειριστεί τον Ντόναλντ Τραμπ. Σε τηλεφωνική επικοινωνία τον προηγούμενο μήνα, ο Γουίτκοφ είπε στον Ουσάκοφ ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επρόκειτο να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο και πρότεινε στον Πούτιν να μιλήσει με τον Τραμπ νωρίτερα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Γουίτκοφ φέρεται να είπε: «Ο πρόεδρος θα μου δώσει πολύ χώρο και διακριτικότητα για να φτάσουμε στη συμφωνία». Μίλησε επίσης για το 20 σημείων σχέδιο ειρήνης του Τραμπ για τη Γάζα και υπέδειξε ότι «ίσως κάνουμε το ίδιο πράγμα μαζί σας».

Στη συνέχεια, ο Γουίτκοφ συνέταξε την αμφιλεγόμενη πρόταση ειρήνης μαζί με τους Ρώσους συνομιλητές του, ενώ οι ΗΠΑ άσκησαν πίεση στην Ουκρανία να την αποδεχτεί. Το ρεπορτάζ παρουσιάζει μια ιδιαίτερα δυσμενή εικόνα του απεσταλμένου του Τραμπ, υπονοώντας ότι ενήργησε σαν «χρήσιμος ηλίθιος» στα χέρια της Μόσχας. Τίθενται σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την εμπλοκή του με τους Ρώσους, καθώς και βαθιές ανησυχίες για τις πιθανές συνέπειες, που θα μπορούσαν να αποδειχθούν καταστροφικές.

Η απειλή της Μόσχας προς την Ουκρανία και την αρχιτεκτονική ασφάλειας της Δυτικής Ευρώπης ενισχύεται με κάθε χειραψία που ανταλλάσσει ο Γουίτκοφ. Και ενώ οι ανησυχίες βαθαίνουν, ο Τραμπ στέλνει ξανά τον απεσταλμένο του στη Μόσχα για νέες συνομιλίες που στοχεύουν στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει προσφέρει στις ΗΠΑ ελάχιστη έως μηδενική ενθάρρυνση σχετικά με το αναδιαμορφωμένο σχέδιο, ενώ το Κίεβο παρακολουθεί με ανησυχία για το τι μπορεί να «διορθώσει» ο άνθρωπος που ο Τραμπ θεωρεί «Mr Fixit». Στην ουκρανική πρωτεύουσα επικρατεί απόγνωση για τη συνεχιζόμενη εμπλοκή του Γουίτκοφ σε οποιοδήποτε επίπεδο και για το τι αυτή η συμμετοχή αποκαλύπτει για την οπτική του Τραμπ και το πού βρίσκονται οι πραγματικές του προτεραιότητες.

Σε οποιαδήποτε άλλη δουλειά, ο Γουίτκοφ πιθανόν να είχε απολυθεί ως ανεπαρκώς αξιόπιστος. Σε οποιαδήποτε άλλη εποχή, αυτό θα θεωρούνταν παγκοσμίως μείζον σκάνδαλο. Όμως υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, «το σκάνδαλο δεν είναι πια αυτό που ήταν». Ο πρόεδρος και ο απεσταλμένος του συνεχίζουν να συναναστρέφονται με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και με βάση τις πρόσφατες επαφές του Στιβ Γουίτκοφ, η ισορροπία ισχύος μοιάζει να γέρνει λιγότερο υπέρ του Τραμπ απ’ ό,τι ίσως πιστευόταν αρχικά.