Με τον Σαφόνοβ να αποκρούει 4 πέναλτι στη σχετική διαδικασία, η Παρί Σεν Ζερμέν νίκησε με 2-1 τη Φλαμένγκο, μετά το 1-1 στην κανονική διάρκεια και την παράταση, κατακτώντας το Διηπειρωτικό Κύπελλο για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Μετά το τρεμπλ την περσινή σεζόν, οι Παριζιάνοι έβαλαν στην τροπαιοθήκη τους και το Διηπειρωτικό, χάρη στον εκπληκτικό Σαφόνοβ που ήταν ανίκητος στη διαδικασία των πέναλτι κόντρα στη Φλαμένγκο.

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε ήταν καλύτερη από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, πίεζε και τελικά άνοιξε το σκορ στο 38′ με την προβολή του Κβαρατσχέλια μετά την πάσα του Ντουέ. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 1-0 και οι Βραζιλιάνοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο δεύτερο.

Στο 62′ η Φλαμένγκο κέρδισε πέναλτι και ο Ζορζίνιο εκτέλεσε και έκανε το 1-1, το οποίο δεν άλλαξε στη συνέχεια. Το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση αλλά ούτε εκεί σημειώθηκε κάποιο γκολ, με αποτέλεσμα όλα να κριθούν στη διαδικασία των πέναλτι.

Διαδικασία στην οποία κυριάρχησε ο Σαφόνοβ με τις 4 αποκρούσεις (!) που έκανε, με αποτέλεσμα η Παρί Σεν Ζερμέν να επικρατήσει με 2-1 και να κατακτήσει το Διηπειρωτικό Κύπελλο.

Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σαφόνοβ, Ζαΐρ-Εμερί, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Νέβες, Βιτίνια, Ρουίθ (105′ Εντζαντού), Λι (35′ Μαγιουλού, 64′ Μπαρκολά), Κραβατσχέλια (90′ Εμπαγιέ), Ντουέ (79′ Ντεμπελέ).

Φλαμένγκο (Φελίπε Λουίς): Ρόσι, Βαρέλα, Ορτίς, Λέο Περέιρα, Άλεξ Σάντρο, Πουλγκάρ (74′ Nτε λα Κρους), Ζορζίνιο (75′ Νιγκές), Καρασκάλ (56′ Πέδρο), Nτε Αρασκαέτα (74′ Έβερτον), Πλάτα, Ενρίκε (92′ Αραούχο).