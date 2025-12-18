Στους δρόμους των Βρυξελλών εμφανίστηκαν ξαφνικά εκατοντάδες τρακτέρ λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, φτάνοντας σε απόσταση αναπνοής από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η πρόωρη αυτή κινητοποίηση αιφνιδίασε τις αρχές, καθώς αρχικά η διαδήλωση των αγροτών είχε προγραμματιστεί για το πρωί της Πέμπτης.

Για να ελεγχθεί η κατάσταση, αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, υποστηριζόμενες από ελικόπτερα και υδροφόρα, με στόχο την αποτροπή εντάσεων και την ασφάλεια γύρω από τα κτίρια της ΕΕ. Η παρουσία των τρακτέρ προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία της πόλης.

Tractors are already on the streets of Brussels. pic.twitter.com/UeazeR1rMY — Irish Farmers' Association (@IFAmedia) December 17, 2025

Την Πέμπτη, είναι προγραμματισμένο μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο στις Βρυξέλλες, με συμμετοχή χιλιάδων αγροτών από όλη την Ευρώπη. Παράλληλα, στη Γαλλία, αγρότες έχουν αποκλείσει δρόμους και σιδηροδρομικές γραμμές, ενώ στο Λονδίνο τρακτέρ εισήλθαν στο κέντρο της πόλης, συνεχίζοντας τις διαμαρτυρίες τους.