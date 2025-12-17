Σταδιακή πολυοργανική λειτουργική ανεπάρκεια λόγω ασιτίας που οδήγησε σε καρδιακή ανακοπή έπαθε το 3χρονο παιδί που πέθανε στην Αλεξανδρούπολη.

Με απροσδιόριστο μέχρι στιγμής τον χρόνο υποσιτισμού του παιδιού, η εικόνα που παρουσίαζε το άψυχο παιδικό σώμα φέρεται να είναι σοκαριστική, καθώς μαρτυρούσε πως η ασιτία συνδέονταν με τον θάνατο του τρίχρονου.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, η μητέρα -η οποία διαμένει στην Αλεξανδρούπολη- συνελήφθη άμεσα από τις αστυνομικές αρχές για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και μετά την τέλεση της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται ο σχηματισμός της δικογραφίας και η υποβολή της στον εισαγγελέα προκειμένου να απαγγελθεί το κατηγορητήριο.

Σημειώνεται πως από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες φέρεται πως το παιδί κατέληξε κατά προσέγγιση ένα 24ωρο πριν τη μεταφορά του στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Στις επόμενες ημέρες και μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεων από τη μητέρα αλλά και οικείους -ο πατέρας φέρεται να ζει και να εργάζεται στην Τουρκία- αναμένεται να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες το παιδί δεν σιτίζονταν καθώς και η χρονική διάρκεια της ασιτίας.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη εικόνα του παιδιού έδειχνε σοβαρό υποσιτισμό, καθώς το σώμα του ήταν εξαιρετικά αδύνατο, σχεδόν σκελετωμένο.

Το παιδί διέμενε με τη μητέρα του και τα δύο ανήλικα αδέρφια του σε συνοικία της πόλης, ενώ ο πατέρας εργάζεται στο εξωτερικό. Η οικογένεια ανήκει στην κοινότητα των Ρομά.