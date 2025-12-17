Η τοπική κοινωνία της Αλεξανδρούπολης παρακολουθεί συγκλονισμένη τις εξελίξεις γύρω από τον θάνατο ενός παιδιού περίπου τριών ετών, το οποίο μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης χωρίς σημεία ζωής.

Οι γιατροί που το παρέλαβαν προχώρησαν άμεσα σε εξέταση, και σύμφωνα με το evros-news.gr, διαπίστωσαν ότι το παιδί είχε ήδη καταλήξει. Από την πρώτη εικόνα, η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα επιβαρυμένη, με ενδείξεις σοβαρού υποσιτισμού, καθώς το σώμα του ήταν εξαιρετικά αδύνατο, σχεδόν σκελετωμένο.

Το παιδί διέμενε με τη μητέρα του και τα δύο ανήλικα αδέρφια του σε συνοικία της πόλης, ενώ ο πατέρας εργάζεται στο εξωτερικό. Η οικογένεια ανήκει στην κοινότητα των Ρομά.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Μετά το περιστατικό ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, ενώ έγιναν ερωτήσεις προς τη μητέρα σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης του παιδιού και την κατάσταση της υγείας του τις προηγούμενες ημέρες. Η ίδια παραμένει υπό επιτήρηση, έως ότου υπάρξουν σαφή συμπεράσματα από την ιατροδικαστική διερεύνηση.

Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να παίξει η νεκροψία-νεκροτομή, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τον καθηγητή Ιατροδικαστικής Παύλο Παυλίδη. Τα αποτελέσματά της θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια θανάτου και θα δείξουν αν, πέρα από τον υποσιτισμό, υπήρξε και άλλος επιβαρυντικός παράγοντας.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι αρμόδιες Αρχές αναμένουν τα επίσημα πορίσματα για να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα.