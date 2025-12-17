Με τον Βαν Τούμπεργκεν να κάνει εκπληκτική εμφάνιση πετυχαίνοντας 27 πόντους, το Περιστέρι επικράτησε της Ντιναμό Σάσαρι με 94-84 και έκανε το 2/2 στον όμιλό του στο FIBA Europe Cup.

Η ομάδα του Ξανθόπουλου έδωσε στο παιχνίδι τον ρυθμό που ήθελε από το ξεκίνημά του, ήταν μπροστά με 27-13 στο τέλος της πρώτης περιόδου και με 54-32 στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, έχοντας ήδη βάλει βάσεις νίκης.

Οι Ιταλοί προσπάθησαν να αντιδράσουν και μείωσαν σε 62-50 στο 25′, το Περιστέρι όμως ξέφυγε ξανά, έκλεισε στο +20 (75-55) την τρίτη περίοδο και τελικά πήρε τη νίκη με 98-84 και συνεχίζει ακάθεκτο.

Τα δεκάλεπτα: 27-13, 54-32, 75-55, 98-84

Περιστέρι: Νίκολς 17 (2), Καρδένας 12 (3), Βαν Τούμπεργκεν 27 (1), Πέιν 4, Ιτούνας 6 (2), Μουράτος 2, Αμπερκρόμπι 9 (3), Κακλαμανάκης 5, Χάρις 12 (1), Γιάνκοβιτς 4.

Σάσαρι: Πούλεν 12 (3), Μπούι 7 (1), Ζανελι, Μπελιάουσκας 7 (1), Τζόνσον 19 (4), Σέρον, Βιντσίνι 14, Μετσανότε, Τόμας 5, ΜακΓκλιν 12, Βισκόντι 8 (2).