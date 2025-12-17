Την πρόκριση για τα Play-In του Basketball Champions League εξασφάλισε ο Προμηθέας, ο οποίος επέστρεψε από το -18 και νίκησε με 111-95 τη Ρίτας.

Το παιχνίδι άρχισε με τον χειρότερο τρόπο για την ομάδα της Πάτρας, καθώς δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον ρυθμό των φιλοξενούμενων, με συνέπεια να είναι πίσω με 18-32 στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Στα πρώτα λεπτά της δεύτερης, ο Προμηθέας βρέθηκε και στο -18 (22-40), κάπου εκεί όμως άρχισε η αντεπίθεσή του και ήταν εντυπωσιακή, καθώς στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου είχε πλησιάσει στο -2 (52-54).

Το μομέντουμ ήταν, πλέον, υπέρ της ελληνικής ομάδας, η οποία μπήκε φουριόζα στο τρίτο δεκάλεπτο και προηγήθηκε ακόμη και με 13 πόντους (73-60) στο 25′, για να μπει τελικά από το +11 (87-76) στην τέταρτη περίοδο.

Εκεί, ο Προμηθέας δεν χαλάρωσε καθόλου και συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, για να πάρει τελικά τη νίκη με 111-95 και την πρόκριση για τα Play-In.

Τα δεκάλεπτα: 18-32, 52-54, 87-76, 111-95.