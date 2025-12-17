Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη στους δημοσιογράφους ότι η Βενεζουέλα «πήρε παράνομα» αμερικανικό πετρέλαιο και «το θέλουμε πίσω»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε τον αποκλεισμό των δεξαμενόπλοιων με πετρέλαιο που υπόκεινται σε κυρώσεις, από και προς τη Βενεζουέλα, έχει εντείνει την ρητορική του κατά της κυβέρνησης Μαδούρο.

«Πήραν όλα τα ενεργειακά μας δικαιώματα, πήραν όλο το πετρέλαιο μας πριν από λίγο καιρό, και το θέλουμε πίσω. Αλλά το πήραν, το πήραν παράνομα», ανέφερε.

Trump on Venezuela:



It’s a blockade, not gonna let anybody going through that shouldn’t be going through…



They took all of our oil… They illegally took it… We want it back.pic.twitter.com/viHn5G9us7 — Clash Report (@clashreport) December 17, 2025

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει μετακινήσει τις τελευταίες εβδομάδες χιλιάδες στρατιώτες και σχεδόν δώδεκα πολεμικά πλοία – συμπεριλαμβανομένης του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου στον κόσμο – στη θάλασσα βόρεια της Βενεζουέλας.