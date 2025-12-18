Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια συναυλίας στη Λίμα του Περού σε ένα μπαρ, όταν ο τραγουδιστής Κάρλος Σουάρες υπέστη ηλεκτροπληξία από μικρόφωνο επάνω στη σκηνή.

Ο Σουάρες, μαζί με το ροκ συγκρότημά του «Mi Mejor Amigo Scott», ετοιμαζόταν να ξεκινήσει το τραγούδι όταν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, δέχτηκε ισχυρό ηλεκτρικό ρεύμα την ώρα που έπιασε τον εξοπλισμό. Ο καλλιτέχνης κατέρρευσε, προκαλώντας πανικό στο κοινό και στους συντελεστές της συναυλίας.

Άμεσα οι συνάδελφοί του αποσύνδεσαν τον εξοπλισμό από το ρεύμα, ενώ στον τραγουδιστή παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες επί τόπου.

Ο Σουάρες μεταφέρθηκε για ιατρική φροντίδα, ενώ στη συνέχεια ενημέρωσε τους θαυμαστές του ότι είναι εκτός κινδύνου.

😱 A rock singer was electrocuted by a microphone in Peru. https://t.co/qQWmUV4azD pic.twitter.com/x0LpFK7Mfu — TMZ (@TMZ) December 17, 2025

Όπως δήλωσε ο ίδιος, υπέστη σοβαρά εγκαύματα στον λαιμό, όταν το μικρόφωνο έπεσε πάνω του, ενώ ανέφερε ότι το ηλεκτροσόκ τον παρέλυσε για περίπου επτά δευτερόλεπτα.

Η συναυλία διοργανώθηκε από την ομάδα «La Dosis», η οποία φέρεται να κάλυψε τα έξοδα της νοσηλείας και της φαρμακευτικής αγωγής του καλλιτέχνη.

Ο Κάρλος Σουάρες ξεκαθάρισε μέσω ανάρτησής του στο Instagram ότι δεν αποδίδει ευθύνες στους διοργανωτές για το περιστατικό.