Αυξημένη κίνηση καταγράφεται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, με τις καθυστερήσεις να μεγαλώνουν όλο και περισσότερο καθώς περνά η ώρα.

Συγκεκριμένα, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών, από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις κυμαίνονται από 10 έως 15 λεπτά, από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας.

Παράλληλα, στην Περιφερειακή Υμηττού παρατηρούνται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών στο τμήμα από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.

