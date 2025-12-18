Τα Καλογεράκια ανεβαίνουν και τη νέα χρονιά στη σκηνή του Σταυρού του Νότου Plus, όχι για να γιορτάσουν μια επέτειο, αλλά για να κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα, να λένε ιστορίες με τρόπο αλλιώτικο.

Μάλιστα, στη νέα τους εμφάνιση, στις Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, θα έχουν μαζί τους σε ρόλο special guest, τη Λένα Κιτσοπούλου!

Μετά από 10 χρόνια μουσικών ταξιδιών, ποιητικών εκρήξεων και εξομολογήσεων ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης σε καλούν σε μια παράσταση βαθιά προσωπική – και ταυτόχρονα ανοιχτή προς όλους. Από την Κατερίνα Γώγου στον Μιχάλη Γκανά. Από την καθαρεύουσα στα καλιαρντά. Από τα ρεμπώτικα στα λαϊκά. Με μια διαδρομή, από το 2015 μέχρι τα Παραμύθια της Μελπομένης, τα Καλογεράκια στήνουν ένα σκηνικό που χωράει μέσα του το τραγούδι, την ποίηση και την αφήγηση. Όλα παιγμένα με συνέπεια, τρέλα και βαθιά αγάπη.

Και μέσα σε όλα αυτά, η Μελίνα Κόλλια βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Παρεμβαίνει με την αθεράπευτη ορμή και το οριακό χιούμορ της, χρωματίζοντας κάθε φορά το ήδη φορτισμένο κλίμα της συναυλίας.

Δεν πρόκειται για ρετροσπεκτίβα. Είναι το εδώ και το τώρα. Θα γελάσεις. Θα κλάψεις. Θα θυμηθείς. Θα ξεχάσεις. Και μετά θα πας να τα ξαναδείς. Είναι ό,τι έχει μείνει να πούμε μέσα από τη μουσική, την ποίηση και το συναίσθημα.

Ταυτότητα παράστασης

Special Guest Λένα Κιτσοπούλου

Συμμετέχει η Μελίνα Κόλλια

Μαζί τους:

Στράτος Γκρίντζαλης: μπουζούκι, μαντολίνο

Αλέξης Στενάκης: κλαρίνο, πλήκτρα

Χάρης Παρασκευάς: μπάσο

Θανάσης Τσακιράκης: τύμπανα

Μελίνα Κόλλια: Stand-up comedian

Θάνος Καλέας: ήχος

Πότε: Πέμπτη 15 Ιανουαρίου

Ώρα Έναρξης: 21:30

Προπώληση: more.com

Σταυρός Του Νότου Plus

Φραντζή & Θαρύπου 35-37