Μια 25χρονη Βραζιλιάνα lifestyle influencer βρήκε φρικτό θάνατο ύστερα από πτώση από το μπαλκόνι του διαμερίσματός της στον 10ο όροφο. Η αστυνομία συνέλαβε τον σύζυγό της και ερευνά τη θανατηφόρα πτώση ως πιθανή ανθρωποκτονία.

Η 25χρονη Μαρία Κατιάνα Γκόμες ντα Σίλβα, η οποία είχε σχεδόν 6.500 ακόλουθους στο Instagram, βρέθηκε νεκρή έξω από το κτίριο όπου διέμενε στο Σάο Πάολο, με τον σύζυγό της να κρατάει το άψυχο σώμα της και να λέει στους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο ότι είχε αυτοκτονήσει μετά από έναν καβγά στις 29 Νοεμβρίου, αναφέρουν δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Ο θάνατός της θεωρήθηκε ύποπτος και ο φαινομενικά συντετριμμένος σύζυγός της, ο 40χρονος Άλεξ Λεάντρο Μπίσο ντος Σάντος, συνελήφθη 10 ημέρες αργότερα, στις 9 Δεκεμβρίου, για γυναικοκτονία, σύμφωνα με το O Globo.

Οι Αρχές απέκτησαν πρόσβαση σε υλικό από κάμερες παρακολούθησης από την ημέρα που πέθανε η Σίλβα, το οποίο δείχνει τον Σάντος να τη χτυπάει στο γκαράζ, στη συνέχεια να τσακώνεται μαζί της στο ασανσέρ, φτάνοντας σε ένα σημείο να την αρπάζει από το λαιμό, πριν τη σύρει βίαια έξω, αναφέρει η New York Post.

Στη συνέχεια, ο Σάντος επέστρεψε στο ασανσέρ, όπου κατέρρευσε, κρατώντας το κεφάλι του με τα χέρια του, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Λίγο αργότερα, οι τρομαγμένοι γείτονες κάλεσαν την αστυνομία αφού άκουσαν φωνές και έναν δυνατό θόρυβο.

Η αστυνομία υποψιάζεται ότι ο Σάντος έριξε τη Σίλβα από το μπαλκόνι τους. Ο ύποπτος είναι υπό προσωρινή κράτηση ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

Περίπου μια εβδομάδα πριν από τη σύλληψή του, ο Σάντος παρευρέθηκε στην κηδεία της συζύγου του την 1η Δεκεμβρίου, όπου τον είδαν να γονατίζει δίπλα στο φέρετρό της με δάκρυα στα μάτια.

Η Σίλβα γεννήθηκε στο Κρατέους της Βραζιλίας, όπου αργότερα εργάστηκε σε εστιατόριο και σούπερ μάρκετ πριν μετακομίσει στο Σάο Πάολο, όπου γνώρισε και παντρεύτηκε τον ύποπτο για φόνο σύζυγό της, μετέδωσε το G1.

Η δημιουργός περιεχομένου — η τελευταία της ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν στις 8 Νοεμβρίου — μοιραζόταν τακτικά βίντεο σχετικά με ταξίδια, μακιγιάζ, υγεία και την καθημερινή της ρουτίνα, σύμφωνα με το Instagram της.