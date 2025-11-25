Τα θύματα των γυναικοκτονιών που συγκλόνισαν τα τελευταία χρόνια την Ελλάδα και αποτέλεσαν την αφορμή να ιδρυθεί το σωματείο «Γίνε Άνθρωπος» ζωντανεύουν μέσω ενός συγκλονιστικού βίντεο που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης και στέλνουν το δικό τους μήνυμα.

«Είμαι μία και είμαστε όλες», λένε η Γαρυφαλλιά Ψαρράκου, η Ελένη Τοπαλούδη, η Ερατώ Μανωλακέλλη, η Σοφία Σαββίδου, η Πολυξένη Μπέρδου, η Ντόρα Ζαχαριά και η Κυριακή Γρίβα, γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους τόσο άδικα και φωνάζουν πως καμιά δεν είναι μόνη, ζητώντας από όσες βιώνουν κακοποίηση να μιλήσουν για να σωθούν.

«Για εκείνη ήταν αργά, για εμένα όμως, για εσένα και για όλες τις υπόλοιπες γυναίκες προλαβαίνεις», είναι το μήνυμα που στέλνει το σωματείο «Γίνε Άνθρωπος».

Οι γυναίκες που δολοφονήθηκαν έπειτα από έμφυλη βία «επιστρέφουν» για να μιλήσουν

Το βίντεο δημιουργήθηκε με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (25 Νοεμβρίου) και επιχειρεί κάτι πρωτοφανές: οι γυναίκες που δολοφονήθηκαν έπειτα από έμφυλη βία «επιστρέφουν» για να μιλήσουν.

Με τη συναίνεση των οικογενειών τους -ιδρυτικών μελών του οργανισμού- η Ελένη Τοπαλούδη, η Κυριακή Γρίβα, η Γαρυφαλλιά Ψαρρακού, η Σοφία Σαββίδου, η Πολυξένη Μπέρδου, η Ερατώ Μανωλακέλλη και η Ντόρα Ζαχαριά «αναδύονται» μέσω τεχνητής νοημοσύνης και αφηγούνται με τη δική τους φωνή: «Κάποτε ήμουν κοπέλα… και με δολοφόνησαν».

Η δημιουργία του βίντεο υπογράφεται από τον Αντώνη Αγγελίδη, αντιπρόεδρο του «Γίνε Άνθρωπος», σε σενάριο, σκηνοθεσία, μοντάζ, μουσική και τεχνητή νοημοσύνη. Το κείμενο έχει γραφτεί από τη δρ Κέλλυ Ιωάννου, καθηγήτρια Εγκληματολογίας και πρόεδρο του οργανισμού. Η Εριέττα Δρακοπούλου, εγκληματολογική ψυχολόγος και εθελόντρια, δίνει φωνή στην αφήγηση.

Το βίντεο ζητά να σταματήσουμε να αγνοούμε τα σημάδια, να ακούμε τις γυναίκες που μιλούν, να δράσουμε προτού είναι αργά. «Γίνε η φωνή που εκείνες δεν πρόλαβαν να έχουν. Γίνε η δράση που σήμερα θα σώσει μια ζωή. Γίνε Άνθρωπος», τονίζεται στο βίντεο.

Το συγκλονιστικό βίντεο του «Γίνε Άνθρωπος»

Οι γυναίκες που δολοφονήθηκαν και αποτέλεσαν την αφορμή για να «γεννηθεί» το σωματείο «Γίνε Άνθρωπος»

Γαρυφαλλιά Ψαρράκου

Η Γαρυφαλλιά Ψαρράκου

Η 16η Ιουλίου του 2021 έμελλε να χαραχτεί στη μνήμη μας για πάντα, με τον τραγικό και άδικο χαμό της 26χρονης Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου, η οποία δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της, κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στη Φολέγανδρο.

Ο δράστης που ομολόγησε λέγοντας πως «Χάλασε η φάση», σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης, προτού η Γαρυφαλλιά καταλήξει, την έσπρωξε από τα βράχια και την πέταξε στη θάλασσα.

Ελένη Τοπαλούδη

Η Ελένη Τοπαλούδη

Η υπόθεση της γυναικοκτονίας της Ελένης Τοπαλούδη συγκλόνισε την Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2018. Η 21χρονη φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο κακοποιήθηκε, βασανίστηκε και δολοφονήθηκε από δύο νεαρούς άνδρες, έναν 21χρονο και έναν 19χρονο.

Οι δράστες, αφού τη μετέφεραν σε απομονωμένη τοποθεσία, την ξυλοκόπησαν και τη βίασαν. Όταν η Ελένη αντιστάθηκε και απείλησε να τους καταγγείλει, την πέταξαν ζωντανή στη θάλασσα, όπου τελικά βρέθηκε νεκρή.

Η υπόθεση πήρε μεγάλες διαστάσεις και προκάλεσε έντονες συζητήσεις για τη γυναικοκτονία και τη σεξουαλική βία στην Ελλάδα. Το 2020, οι δύο κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη και 15 έτη φυλάκισης, χωρίς ελαφρυντικά. Οι εφέσεις τους απορρίφθηκαν, επιβεβαιώνοντας την αρχική ποινή.

Η δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη έγινε σύμβολο του αγώνα κατά της έμφυλης βίας και της ανάγκης για αυστηρότερη νομοθεσία για τις γυναικοκτονίες.

Ερατώ Μανωλακέλλη

Η Ερατώ Μανωλακέλλη

Στις 24 Μαΐου του 2019 στη Λέσβο, η 24χρονη Ερατώ χάνει τη ζωή της από τον 25χρονο εν διαστάσει σύζυγό της. Ο δράστης παραβίασε την μπαλκονόπορτα και, αφού προηγήθηκαν έντονες χυδαιολογίες και βιαιοπραγίες, την πυροβόλησε εν ψυχρώ με το κυνηγετικό όπλο που κρατούσε, ενώ εκείνη μιλούσε στο τηλέφωνο με τον καλύτερό της φίλο και αυτήκοο μάρτυρα όσων συνέβησαν. Αξίζει να σημειωθεί πως το δύο ετών παιδί τους κοιμόταν στο διπλανό δωμάτιο.

Ο δράστης συνελήφθη λίγο μετά το συμβάν και έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ κατά της απόφασης αυτής έχει ασκήσει έφεση.

Σοφία Σαββίδου – Πολυξένη Μπέρδου

Η Σοφία Σαββίδου

Τον Μάρτιο του 2020, η Σοφία Σαββίδου δολοφονείται μαζί με τη συνάδελφό της και πρώην σύζυγο του δράστη, Πολυξένη Μπέρδου, στον χώρο στάθμευσης ενός σούπερ μάρκετ στην Κηφισιά, όπου εργάζονταν, την ώρα του διαλείμματός τους. Ο συζυγοκτόνος δράστης γνώριζε το πρόγραμμα εργασίας της πρώην γυναίκας του στο σούπερ μάρκετ, όπως και το αυτοκίνητο της Σοφίας, και έτσι περίμενε την κατάλληλη στιγμή, προκειμένου να δράσει. Τις πυροβόλησε εν ψυχρώ, την ώρα που βρίσκονταν εντός του αυτοκινήτου της Σοφίας, ενώ κατά τη διάρκεια της εγκληματολογικής έρευνας στο σημείο του συμβάντος περισυλλέχτηκαν δέκα κάλυκες.

Η Σοφία Σαββίδου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως παράπλευρη απώλεια στο ειδεχθές αυτό έγκλημα. Ο δράστης αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και γινόταν συχνά επιθετικός και βίαιος με την πρώην σύζυγό του.

Η Πολυξένη Μπέρδου

Δώρα Ζαχαριά

Η εκπαιδευτικός Δώρα Ζαχαριά δολοφονήθηκε στη Ρόδο από τον πρώην σύντροφό της, με τον οποίον διατηρούσε σχέση για εννέα μήνες. Ωστόσο, η ίδια είχε διακόψει τη σχέση τους, καθώς ήταν ιδιαίτερα χειριστικός απέναντί της και της επέβαλε αρκετές απαγορεύσεις. Λίγες μέρες μετά, η Ντόρα είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό της στην οδό Μόσχας, στο Ροδίνι. Τότε, ο πρώην σύντροφός της που την παρακολουθούσε, την πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο δύο φορές, αφαιρώντας της ακαριαία τη ζωή. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ, παρά το γεγονός ότι έφτασαν αρκετά γρήγορα στο σημείο, δεν μπόρεσαν να την κρατήσουν στη ζωή. Άμεσα σήμανε συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ., με τους αστυνομικούς, μετά από έρευνες, να φτάνουν στο σπίτι του δράστη, όπου και τον εντόπισαν νεκρό, καθώς είχε αυτοπυροβοληθεί.

Κυριακή Γρίβα

Η υπόθεση της γυναικοκτονίας της 28χρονης Κυριακής Γρίβα συγκλόνισε την Ελλάδα τον Απρίλιο του 2024. Στις 1 Απριλίου 2024, η Κυριακή δολοφονήθηκε με πολλαπλές μαχαιριές από τον πρώην σύντροφό της έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, όπου είχε μεταβεί για να ζητήσει βοήθεια.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με πλήρη νηφαλιότητα από τον δράστη, χωρίς να υπάρχει ψυχική διαταραχή που θα μπορούσε να μειώσει την ευθύνη του. Το δικαστικό συμβούλιο, υιοθετώντας την πρόταση της εισαγγελέως, αποφάσισε την παραπομπή του δράστη σε δίκη με βαρύτατες κατηγορίες.

Παράλληλα, ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα σε βάρος τεσσάρων αστυνομικών που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, κατηγορούμενοι για θανατηφόρα έκθεση από υπόχρεο πρόσωπο διά παραλείψεως. Η δικογραφία διαβιβάστηκε σε ανακριτή για περαιτέρω διερεύνηση της εμπλοκής τους.

Η τραγική αυτή υπόθεση ανέδειξε σοβαρά ζητήματα σχετικά με την προστασία των θυμάτων έμφυλης βίας και την ανάγκη για αποτελεσματικότερη παρέμβαση των Αρχών.

Λίγα λόγια για το σωματείο «Γίνε Άνθρωπος»

Το «Γίνε Άνθρωπος» γεννήθηκε από την απώλεια, αλλά αγωνίζεται με παρουσία!

Το «Γίνε Άνθρωπος» είναι σωματείο που ιδρύθηκε το 2021 και δραστηριοποιείται κατά της βίας σε κάθε της μορφή, με ειδική εστίαση στην πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και στη θεσμική αναγνώριση του φαινομένου των γυναικοκτονιών στην Ελλάδα.

Το σωματείο πλαισιώνεται από επιστήμονες ψυχολόγους, εγκληματολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους κ.λπ., με κοινό όραμα μια κοινωνία απαλλαγμένη από πατριαρχικές αντιλήψεις και στερεότυπα.