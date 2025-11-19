Ελεύθερος έφυγε από το ανακριτικό γραφείο , μετά την απολογία του, ο φρουρός του αστυνομικού τμήματος ο οποίος βρισκόταν στο κουβούκλιο έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την ώρα της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα, σε απόσταση αναπνοής από τον πρώην σύντροφο της που την δολοφόνησε.

Στον κατηγορούμενο, για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο δια παραλείψεως , επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της υποχρεωτικής εμφάνισης δύο φορές το μήνα σε αστυνομικό τμήμα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κατηγορούμενος, κατά τη διάρκεια της απολογίας του, αρνήθηκε όσα του αποδίδονται ισχυριζόμενος ότι δεν αντιλήφθηκε τον δράστη παρά μόνο όταν άκουσε τις φωνές της άτυχης Κυριακής. Ο κατηγορούμενος φέρεται να περιέγραψε πως ακούγοντας τα ουρλιαχτά της 28χρονης βγήκε αμέσως από το αστυνομικό κουβούκλιο.

Νωρίτερα , απολογήθηκε και αφέθηκε ελεύθερος με τον ίδιο περιοριστικό όρο ο τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης που το βράδυ της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα της είπε, όταν κάλεσε ζητώντας βοήθεια, πως το περιπολικό δεν είναι ταξί.

Την περασμένη εβδομάδα απολογήθηκε και αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η αστυνομικός υπηρεσίας το μοιραίο βράδυ η οποία φέρεται να υποστήριξε πως έπραξε το καθήκον της ενώ τις επόμενες ημέρες θα περάσει το κατώφλι της Ευελπίδων και η κατηγορούμενη επόπτρια.