Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης δύο φορές το μήνα σε Αστυνομικό Τμήμα αφέθηκε μετά την απολογία του ο τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης που το βράδυ της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα της είπε όταν κάλεσε ζητώντας βοήθεια πως το περιπολικό δεν είναι ταξί.

«Η φράση “το περιπολικό δεν είναι ταξί” δεν περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο, είναι μία άστοχη φράση», σημείωσε ο συνήγορος του κατηγορούμενου αστυνομικού, Χρήστος Καραμανλής, ο οποίος υπογράμμισε πως ο εντολέας του, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο δια παραλείψεως, έπραξε το καθήκον του και ενήργησε βάσει των πρωτοκόλλων.

Στη συνέχεια, ενώπιον της ανακρίτριας θα βρεθεί προκειμένου να απολογηθεί, ο φρουρός του αστυνομικού τμήματος, ο οποίος βρισκόταν στο αστυνομικό κουβούκλιο την ώρα της δολοφονίας της 28χρονης κοπέλας, σε απόσταση αναπνοής από το δράστη και δεν παρενέβη.

Την περασμένη εβδομάδα απολογήθηκε και αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η αστυνομικός υπηρεσίας εκείνο το μοιραίο βράδυ, η οποία επίσης υποστήριξε πως έπραξε το καθήκον της.

Οι δηλώσεις του δικηγόρου για την επίμαχη φράση και το κατηγορητήριο

Σχολιάζοντας την απόφαση των Aρχών, ο κ. Καραμανλής ανέφερε: «Απολογηθήκαμε, εκθέσαμε τις απόψεις μας και με υπόμνημα και προφορικά ζωντανά με την απολογία στην κυρία Ανακρίτρια, τις έλαβε υπόψη ο κύριος Εισαγγελέας και εν τέλει αποφάσισαν να επιβάλουν τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης δύο φορές το μήνα».

Ο ίδιος χαρακτήρισε τον όρο ως «μη αναγκαίο και υπέρμετρο για τη συμμετοχή που αποδίδεται στον εντολέα».

Αναφερόμενος στη φράση «το περιπολικό δεν είναι ταξί» που είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, ο δικηγόρος τόνισε πως δεν αποτέλεσε μέρος του κατηγορητηρίου.

«Το ‘περιπολικό δεν είναι ταξί’ δεν είναι κατηγορία και για του λόγου το αληθές δεν συμπεριλήφθηκε καν ούτε αναφορικά στο κατηγορητήριο και δεν ρωτήθηκε καν από την κυρία Ανακρίτρια και τον κύριο Εισαγγελέα», σημείωσε και πρόσθεσε: «Ήταν μια φράση, το έχουμε πει, το έχει αποδεχτεί ο άνθρωπος, άστοχη, αφελής όπως θέλετε περιγράψτε τη, αλλά δεν ενέχει ποινική απαξία ούτε μπορεί να συνδεθεί με οποιαδήποτε κατηγορία».

Ο κ. Καραμανλής υποστήριξε πως δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των πράξεων του τηλεφωνητή και της τραγικής κατάληξης.

«Για όλες τις άλλες παραλείψεις που αναφέρονται στο κατηγορητήριο, σαφώς και δεν υπέπεσε σε αυτές, περαιτέρω δε δεν έχουν καμία αιτιώδη συνάφεια με το αδίκημα που κατηγορείται, το οποίο να το υπογραμμίσουμε είναι αυτό της έκθεσης και δεν έχει σχέση με την ανθρωποκτονία, γιατί ακούστηκαν και τέτοια», δήλωσε.

Παράλληλα, διευκρίνισε τη φύση της επικοινωνίας εκείνο το βράδυ: «Η ιδιότητά του ήταν τηλεφωνητής, δεν ήταν να προστατεύσει. Η συνομιλία αποτυπώνεται ακριβώς όπως έγινε εκείνη τη νύχτα. Η ίδια θέτει τον κίνδυνο από τον πρώην σύντροφό της στην οικία της και όχι στο τμήμα που βρισκόταν. Και όλη η στιχομυθία μεταξύ τους αφορά αυτό το γεγονός. Πώς να σταλεί περιπολικό στην οικία της. Όταν αντιλαμβάνεται η ίδια ότι ο δράστης δυστυχώς έχει έρθει εκεί που βρίσκεται, στο πιο ασφαλές μέρος μπροστά σε ένα αστυνομικό τμήμα, τότε το αντιλαμβάνεται και ο εντολέας μου και αμέσως στέλνει κατ’ απόλυτη προτεραιότητα την αναγγελία για να σταλεί περιπολικό».

Τέλος, ο δικηγόρος μετέφερε τη θέση του εντολέως του για το θύμα: «Σεβόμαστε πολύ τη μνήμη της άτυχης κοπέλας και τον πόνο των οικείων της, αλλά ο εντολέας μου εξαρχής έχει θέση και θα το θέτει πάντα… ότι δεν έχει καμία σχέση με οποιοδήποτε αδίκημα που συνέχεται με αυτές τις ανθρωποκτονίες».