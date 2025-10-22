Ιδιαιτέρως σφοδρές είναι οι αντιδράσεις που προκάλεσε η μεταφορά της Δέσποινας Βανδής με περιπολικό επειδή χάλασε το αυτοκίνητό της έναν περίπου χρόνο μετά τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβας στους Αγίους Αναργύρους και τη φράση που ειπώθηκε τότε «το περιπολικό δεν είναι ταξί».

Το βίντεο από αυτοκινητόδρομο στη Χαλκιδική που δείχνει την τραγουδίστρια στο περιπολικό έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Η Δέσποινα Βανδή και οι συνεργάτες της ταξίδευαν από τη Θεσσαλονίκη προς τη Χαλκιδική στις 8 Αύγουστο του 2025, καθώς είχε μία προγραμματισμένη συναυλία, όταν ξαφνικά το όχημά τους ακινητοποιήθηκε λίγο πριν τον κόμβο Κασσάνδρας εξαιτίας σκασμένου λάστιχου.

Τότε περνούσε από το σημείο ένα περιπολικό το οποίο σταμάτησε να δει τι συμβαίνει χωρίς, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, να έχουν καταλάβει οι επιβαίνοντες ότι πρόκειται για την γνωστή τραγουδίστρια.

Στο σημείο επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει ΛΕΑ και γι’ αυτό η Δέσποινα Βανδή είχε κάτσει σε κάτι φυλλωσιές. Οι αστυνομικοί έβαλαν κώνους πίσω από το ΙΧ για να μην συμβεί κάποιο ατύχημα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές «έκαναν ως όφειλαν».

Οι αστυνομικοί προθυμοποιήθηκαν να μεταφέρουν την τραγουδίστρια με έναν ακόμη συνεργάτη της σε ασφαλές σημείο. Στο βίντεο μάλιστα, ο αστυνομικός φαίνεται να της ανοίγει την πόρτα για να επιβιβαστεί στο περιπολικό, όσο ο συνεργάτης της την βιντεοσκοπεί.

Η ευνοϊκή μεταχείριση της δημοφιλούς τραγουδίστριας, όπως έχει καταγραφεί στο βίντεο, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.

«Η ταλαιπωρία της κυρίας Βανδή και η μεταφορά ενός ψυγείου είναι πιο πολύτιμα από τη ζωή της κόρης μου», επεσήμανε η μητέρα της Κυριακής Γρίβας.

«Τους VIP ξέρουμε να τους μεταφέρουμε και τους απλούς πολίτες που πληρώνουν φόρους, όπως και οι VIP, δεν τους μεταφέρουμε; Δεν τους προστατεύουμε; Έλεος», σημειώνει ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα.