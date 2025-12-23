Υπάρχουν αναλυτές που υποστηρίζουν ότι ο πόλεμος του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία δεν καθοδηγείται πρωτίστως από φόβους ή αυτοκρατορικές φιλοδοξίες, αλλά από την απώλεια διεθνούς σεβασμού. Η Ρωσία υπήρξε επί δεκαετίες μία από τις δύο παγκόσμιες υπερδυνάμεις, ωστόσο στη συνέχεια απώλεσε αυτό το καθεστώς. Η ρωσική ηγεσία γνωρίζει ότι η χώρα δεν απολαμβάνει πλέον τον σεβασμό της διεθνούς κοινότητας, κάτι που είχε συνοψίσει χαρακτηριστικά ο Μπαράκ Ομπάμα, όταν είχε χαρακτηρίσει τη Ρωσία απλώς ως «περιφερειακή δύναμη». Σε αυτό το πλαίσιο, ο πόλεμος στην Ουκρανία εκλαμβάνεται από ορισμένους ως μια προσπάθεια ανάκτησης του χαμένου κύρους.

Ενδεχομένως λιγότερο αναμενόμενο είναι το γεγονός ότι η στροφή του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον της Ευρώπης φαίνεται να εδράζεται σε παρόμοια κίνητρα. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν γνωρίζει ότι ο επιθετικός αναθεωρητισμός δεν πρόκειται να του εξασφαλίσει την εκτίμηση των χωρών από τις οποίες επιζητεί αποδοχή. Αν, όμως, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός, επιδιώκει τουλάχιστον να προκαλεί φόβο. Όταν ένα διεθνές ή κοινωνικό σύστημα σε αντιμετωπίζει ως κατώτερο, τότε η επιλογή της αποσταθεροποίησης λειτουργεί ως ισχυρό κίνητρο.

Αντίστοιχα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να διαταράξει μια διεθνή τάξη που αντιμετωπίζει τον ίδιο και την πολιτική του κοσμοθεωρία με περιφρόνηση. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και οι αξιωματούχοι της κυβέρνησής του απολαμβάνουν σεβασμό από αυταρχικούς ηγέτες και μοναρχίες, αν και όχι απαραίτητα από εκείνους των οποίων την εκτίμηση θα επιθυμούσαν περισσότερο, όπως ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ. Παράλληλα, γνωρίζουν ότι πολλοί ηγέτες δημοκρατικών χωρών αντιμετωπίζουν την αμερικανική ηγεσία με εμφανή δυσπιστία, όπως αναφέρει ο Guardian.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται πλέον πρόθυμες να λειτουργήσουν ως αποσταθεροποιητικός παράγοντας, επιδιώκοντας να καταρρίψουν την υπάρχουσα ιεραρχία διεθνούς σεβασμού και να την αντικαταστήσουν με ένα νέο σύστημα, στο οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ θα απολαμβάνει αδιαμφισβήτητη υπακοή. Η Ευρώπη, με τη σταθερή προσήλωσή της στο κράτος δικαίου και στην πολυμερή συνεργασία, αποτελεί το ισχυρότερο εναπομείναν παράδειγμα ενός συστήματος αξιών και κύρους που η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να αποδομήσει.

Η ειρωνεία είναι ότι αυτός ο κόσμος δημιουργήθηκε από τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ουάσινγκτον διαμόρφωσε μια νέα παγκόσμια φιλοδοξία, βασισμένη στην κοινή πεποίθηση Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών ότι ένας κόσμος θεμελιωμένος στις αμερικανικές αξίες θα ήταν επωφελής για την ίδια την Αμερική. Η δημοκρατία και το κράτος δικαίου ανακηρύχθηκαν τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των κρατών στη διεθνή σκηνή.

Παρά την προφανή αντίφαση, καθώς οι ΗΠΑ συχνά ενεργούσαν με ανελεύθερους ή αντιδημοκρατικούς τρόπους και προτιμούσαν να ασκούν κριτική αντί να υπόκεινται σε αυτήν, η στρατηγική αυτή αποτέλεσε τον πυρήνα της αμερικανικής «ήπιας ισχύος». Μέσω του πολιτισμού και των αξιών, οι Ηνωμένες Πολιτείες επηρέαζαν τον κόσμο έμμεσα, ενώ πολλές χώρες τις έβλεπαν ως πρότυπο προς μίμηση.

Η σύγχρονη Ευρώπη υπήρξε το σημαντικότερο προϊόν αυτής της παγκόσμιας τάξης. Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι ΗΠΑ διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην ανοικοδόμηση των οικονομιών της δυτικής Ευρώπης, ενισχύοντας τα φιλελεύθερα κόμματα και υπονομεύοντας, συχνά διακριτικά, πολιτικές δυνάμεις που θεωρούσαν υπερβολικά ακραίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τις ρίζες της σε μηχανισμούς που δημιουργήθηκαν για τον συντονισμό της αμερικανικής βοήθειας μέσω του Σχεδίου Μάρσαλ.

Καθώς εξελισσόταν, η Ευρωπαϊκή Ένωση οικοδόμησε ένα νέο πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο, βασισμένο στη συνεργασία μεταξύ των κρατών, στη σημασία του νόμου και στη φιλελεύθερη δημοκρατία. Μετά την κατάρρευση της σοβιετικής κυριαρχίας στην ανατολική Ευρώπη, η Ένωση επεκτάθηκε προς τον νότο και την ανατολή, θέτοντας ως προϋπόθεση την υιοθέτηση δημοκρατικών αρχών από τα νέα κράτη-μέλη. Σε πολλές περιπτώσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενσάρκωσε τις αξίες της φιλελεύθερης τάξης που δημιούργησαν οι ΗΠΑ πιο πιστά από την ίδια την Αμερική.

Σήμερα, η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να ανατρέψει αυτή την παλιά διεθνή τάξη και να την αντικαταστήσει με ένα σύστημα βασισμένο στην ωμή ισχύ και στο στενό εθνικό συμφέρον. Η νέα εθνική στρατηγική ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών διακηρύσσει τη διατήρηση της «απαράμιλλης ήπιας ισχύος» της χώρας, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι αυτή προκύπτει από την αναγνώριση της «έμφυτης μεγαλοσύνης και ευπρέπειας της Αμερικής». Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει στον πρόλογο του κειμένου ότι «η Αμερική είναι ξανά ισχυρή και σεβαστή».

Ωστόσο, η πραγματικότητα φαίνεται να διαψεύδει αυτόν τον ισχυρισμό. Οι χώρες που εξακολουθούν να υπερασπίζονται φιλελεύθερες αξίες δεν δείχνουν σεβασμό προς τις Ηνωμένες Πολιτείες υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ. Αντιμετωπίζουν τη χώρα ως έναν απρόβλεπτο και επικίνδυνο παράγοντα, με αποτέλεσμα η αμερικανική ήπια ισχύς και η έμμεση επιρροή της στις δημοκρατίες να φθίνουν σταθερά.

Αυτό εξηγεί και τον έντονα επιθετικό τόνο της εθνικής στρατηγικής ασφάλειας απέναντι στην Ευρώπη. Παρότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν ότι εγκαταλείπουν τη φιλοδοξία να μετασχηματίσουν τον κόσμο, ταυτόχρονα επιδιώκουν να παρέμβουν ενεργά στις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Η Αμερική του κινήματος MAGA στοχεύει στη στήριξη ευρωπαϊκών πολιτικών δυνάμεων που ευνοεί, αυτή τη φορά στην άκρα δεξιά, αξιοποιώντας τη δυσαρέσκεια σε νεότερα κράτη-μέλη της ΕΕ για να υπονομεύσει τις φιλελεύθερες δημοκρατικές αξίες της Ένωσης.

Σε αυτό το ενδεχόμενο, η Ευρώπη θα μετατρεπόταν σε ένα σύνολο κυρίαρχων, έντονα εθνικιστικών κρατών, παύοντας να λειτουργεί ως ανάχωμα στην ιδεολογία του MAGA. Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ δεν διαθέτει ούτε την απαιτούμενη ισχύ ούτε τη μακρόπνοη παγκόσμια φιλοδοξία για να επιβάλει έναν τέτοιο μετασχηματισμό.

Όπως και η Ρωσία, η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει τον σεβασμό χωρίς να διαθέτει τα μέσα για να τον εξασφαλίσει, πέρα από την αποσταθεροποίηση. Θέλει να επηρεάσει την Ευρώπη, ενώ ταυτόχρονα αποσύρεται από τον ρόλο της ως εγγυήτριας δύναμης του ΝΑΤΟ. Καταγγέλλει το «τεράστιο στρατιωτικό, διπλωματικό και θεσμικό σύμπλεγμα» που στήριξε την αμερικανική παγκόσμια παρουσία και εργάζεται συστηματικά για την αποδυνάμωσή του, γεγονός που καθιστά αδύνατη οποιαδήποτε σοβαρή προσπάθεια αναδιαμόρφωσης της Ευρώπης.

Παρά τις αποσπασματικές παρεμβάσεις, όπως οι πιέσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, η άρνηση χορήγησης βίζας σε ελεγκτές γεγονότων και συντονιστές κοινωνικών δικτύων ή οι απειλές για τη ρύθμιση υπηρεσιών όπως το X, τα αποτελέσματα είναι αμφίβολα. Το παράδειγμα της Βραζιλίας, όπου οι προσπάθειες στήριξης του Ζαΐχ Μπολσονάρου είχαν αντίθετα αποτελέσματα, δείχνει ότι τέτοιες κινήσεις μπορεί να βλάψουν όσο και να ωφελήσουν τους ιδεολογικούς συμμάχους της Ουάσινγκτον.

Τελικά, η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει τα οφέλη του σεβασμού και της παγκόσμιας ήπιας ισχύος, ενώ ταυτόχρονα επιλέγει την υποχώρηση από τον διεθνή της ρόλο, μετατρέποντας τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια περιφερειακή δύναμη, αντίστοιχη με τη Ρωσία. Οι δύο αυτοί στόχοι, ωστόσο, αποδεικνύονται ασύμβατοι.