Βαθιά συγκλονισμένος από τη νέα γυναικοκτονία στον Βόλο είναι ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα, καθώς βλέπει το εγκληματικό μοτίβο να επαναλαμβάνεται, δηλαδή ένας άνδρας να μην αφήνει να φύγει τη γυναίκα που κάποτε ήταν μαζί του, να τη σφάζει και στη συνέχεια να υποστηρίζει ότι δεν θυμάται τίποτα.

Ο άνδρας μιλώντας στο Open είπε: «Ρε παιδιά, 2025 έχουμε και εγώ πιστεύω ότι έρχονται χειρότερα πράγματα… Δεν μπορεί η γυναίκα να σηκωθεί να φύγει; Ποιος είναι αυτός που θα πάρει ένα μαχαίρι να τη σφάξει; Περάστε μηνύματα στις γυναίκες, τα κοριτσάκια, σε όλο τον κόσμο, δεν πρέπει να χειραγωγούμε, ούτε να χτυπάμε, ούτε τίποτα».

«Εγώ ζω καταστάσεις ίδιες ακριβώς με την κόρη μου. Μια γυναίκα δεν θέλει, δεν γουστάρει, δεν περνάει καλά, δεν έχει το δικαίωμα να φύγει; Ποιος είναι αυτός που θα πάρει το μαχαίρι να τη σφάξει; Αυτά τού έμαθαν στην οικογένειά του;», είπε χαρακτηριστικά.

«Τι να πούμε; Το κοριτσάκι (σ.σ. η 16χρονη και μεγαλύτερη κόρη της 36χρονης που είδε το έγκλημα) θα πάρει τρία παιδιά στην πλάτη του να τα μεγαλώσει. Αυτά τα παιδιά θα ζούνε εφιάλτες, όσο και να περάσει. Τα παιδάκια αυτά και το κοριτσάκι που είναι μεγαλύτερο και θα πάρει την ευθύνη, φανταστείτε πόσο σκληρό θα γίνει με την κοινωνία, πόσο σκληρή θα γίνει η ψυχή της», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Επίσης, αποκάλυψε ότι σκέφτεται να επικοινωνήσει με τα παιδιά της 36χρονης που δολοφονήθηκε, αναφέροντας: «Έχω σκεφτεί να μιλήσω με τα παιδιά αυτά και να κάνω κάτι. Το κράτος πρέπει να παρέμβει σε κάτι τέτοιες επιθέσεις και να δώσει το ελεύθερο στους δικαστές για πιο αυστηρές ποινές, γιατί δεν καταλαβαίνουμε».