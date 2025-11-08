Συνεχίζεται σήμερα για τρίτη ημέρα στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αιγαίου η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς Ψαράκου στη Φολέγανδρο, ενώ με την εξέταση των δύο ψυχιάτρων-πραγματογνωμόνων ολοκληρώνεται η φάση εξέτασης των μαρτύρων.

Στο δικαστήριο κατέθεσαν χθες η μητέρα, ο πατέρας και η αδελφή του δράστη, ενώ λίγο μετά τις πέντε το απόγευμα εξετάστηκε ο ένας εκ των τριών ψυχιάτρων της υπόθεσης.

Η υπερασπιστική γραμμή επικεντρώνεται, σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην προσπάθεια να αναγνωριστεί μειωμένος καταλογισμός στον δράστη, ώστε να μειωθεί η ποινή των ισοβίων που του επιβλήθηκε πρωτόδικα τον Δεκέμβριο του 2022.