Πέντε χρόνια μετά το αποτρόπαιο έγκλημα στη Φολέγανδρο, η γυναικοκτονία της 26χρονης Γαρυφαλλιάς Ψαράκου επιστρέφει στο προσκήνιο. Σήμερα, Τρίτη 4 Νοεμβρίου στο Εφετείο Αιγαίου στη Σύρο, ο κατηγορούμενος ζητά να του αναγνωριστούν ελαφρυντικά, επιδιώκοντας τη μείωση της ποινής που του είχε επιβληθεί πρωτόδικα.

Η ατμόσφαιρα στη δικαστική αίθουσα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη. Η μητέρα της Γαρυφαλλιάς, Αλεξάνδρα (Αλέκα) Μάκου, εμφανίστηκε συντετριμμένη και μίλησε με λόγια οργής και πόνου. Απέρριψε το ενδεχόμενο ελαφρυντικών, ζητώντας από το δικαστήριο να διατηρήσει την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. «Ήξερε 100% τι έκανε», τόνισε, προσθέτοντας πως ο δράστης δεν έχει δείξει καμία μεταμέλεια όλα αυτά τα χρόνια, ούτε καν μια συγγνώμη.

Υπενθυμίζεται ότι στο πρώτο δικαστήριο, ο κατηγορούμενος είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχολογική κατάσταση, ενώ το αίτημά του για ελαφρυντικά είχε απορριφθεί. Η σημερινή επανεξέταση του ζητήματος επαναφέρει στο επίκεντρο τη συζήτηση για τον βαθμό ευθύνης των δραστών και τα κριτήρια που καθορίζουν την απονομή δικαιοσύνης σε τέτοιες υποθέσεις.

Στο Εφέτειο οδηγήθηκε σήμερα ο δράστης της φρικτής δολοφονίας

Η δολοφονία της Γαρυφαλλιάς, τον Ιούλιο του 2021, είχε προκαλέσει σοκ σε ολόκληρη τη χώρα. Ο τότε σύντροφός της την οδηγήσει σε γκρεμό και στη συνέχεια την έσπρωξε στη θάλασσα, όπου έχασε τη ζωή της, σύμφωνα με το Cyclades24. Το τραγικό περιστατικό αποτέλεσε σημείο αναφοράς στη δημόσια συζήτηση για τις γυναικοκτονίες και την ανάγκη θεσμικών και κοινωνικών αλλαγών απέναντι στην έμφυλη βία.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης, το δικαστήριο αποφάσισε τη διακοπή της διαδικασίας, προκειμένου να κληθούν ψυχίατροι και ιατροδικαστές για να καταθέσουν. Η δίκη θα συνεχιστεί την Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου.