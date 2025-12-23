Στα ταμεία των τραπεζών σπεύδουν σήμερα συνταξιούχοι και δικαιούχοι επιδομάτων, καθώς θα πιστωθούν τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ και οι συντάξεις.

Συγκεκριμένα, σήμερα 22 και αύριο 23 Δεκεμβρίου καταβάλλονται όλα τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, μετά τη νομοθετική ρύθμιση για πρόωρες πληρωμές, λόγω εορτών.

Μεταξύ αυτών:

επίδομα παιδιού Α21 (6η δόση)

επίδομα στέγασης

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

προνοιακά και αναπηρικά επιδόματα

λοιπά κοινωνικά βοηθήματα

Επίσης, σήμερα ολοκληρώνονται και οι πληρωμές για τις συντάξεις μισθωτών (ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, τράπεζες, ΝΑΤ), καθώς και κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Υπενθυμίζεται πως την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου καταβλήθηκαν οι συντάξεις μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), νέων συνταξιούχων μετά την 1η/1/2017, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Σήμερα το απόγευμα το επίδομα θέρμανσης

Τέλος, σήμερα αναμένεται να πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς η προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης, η οποία φτάνει το 60% του ποσού που έλαβαν οι δικαιούχοι για τη σεζόν 2024-2025.

Υπενθυμίζεται πως το επίδομα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως 1.200 ευρώ.