Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί ότι ένας άνδρας σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επίθεσης σε ύποπτο πλοίο που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά στα διεθνή ύδατα του Ανατολικού Ειρηνικού.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που κοινοποιήθηκε στην πλατφόρμα X, οι αρχές είχαν πληροφορίες πως το σκάφος μετέφερε παράνομα ναρκωτικά και κινούνταν σε μία από τις κύριες διαδρομές εμπορίου ναρκωτικών στην περιοχή.

Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις των ΗΠΑ για την καταπολέμηση των δικτύων διακίνησης.

Η ανάρτηση συνοδευόταν από ένα βίντεο διάρκειας 24 δευτερολέπτων, που δείχνει το πλοίο να δέχεται επίθεση και να εκρήγνυται μέσα στη θάλασσα.