Οι πρόσκαιρες καταιγίδες τις πρωινές ώρες στα ανατολικά και νότια νησιωτικά τμήματα, οι τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια τμήματα και οι κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και οι βαθμιαία ισχυροί νοτιοανατολικοί άνεμοι στο Ιόνιο, θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Τρίτη 23/12.

Ειδικότερα, προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Σποράδες, Εύβοια, Κρήτη και πιθανόν Βορειοανατολική Πελοπόννησο, ενώ πρόσκαιρες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα Δωδεκάνησα και στο Ανατολικό Αιγαίο. Μετά το μεσημέρι βροχές αναμένονται σε Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία, ενώ τις βραδινές ώρες στην Κεντρική Μακεδονία. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, ενώ θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός στη Δυτική Μακεδονία.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 0 έως 13 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από -3 έως 8 βαθμούς), 7 έως 15 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 10 έως 17 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 2 έως 12 βαθμούς), 11 έως 15 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 13 έως 17 βαθμούς στην Κρήτη, 9 έως 15 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 13 έως 17 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς, ενώ στο Ιόνιο από νοτιοανατολικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και βαθμιαία από το μεσημέρι τοπικά ισχυροί 6 μποφόρ.

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών ασθενών βροχών τις πρωινές ώρες στα βόρεια και ορεινά τμήματα περιμένουμε την Τρίτη στην Αττική. Η ορατότητα ενδέχεται να είναι κατά τόπους περιορισμένη τις βραδινές και πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 15 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς και στα ανατολικά σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.

Νεφώσεις παροδικά πυκνότερες περιμένουμε την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.