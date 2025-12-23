Ακριβότερο έως και 7% αναμένεται να είναι φέτος το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τραπέζι του 2024.

Συγκεκριμένα, η εκτίμηση του κόστους για το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι (6-8 ατόμων) κυμαίνεται από 111,97 έως 160,03 ευρώ, με μια μεταβολή της τάξης του 3,6% έως 7,1% σε σχέση με πέρυσι, όπως αναφέρουν τα στοιχεία του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας.

Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις εντοπίζονται σε βασικά προϊόντα διατροφής, την ώρα που τα νοικοκυριά προσπαθούν να περιορίσουν τα έξοδά τους ενόψει των γιορτών.

Ειδικότερα, το αρνί για 8 άτομα από 59 περίπου ευρώ που κόστιζε πέρυσι φέτος κοστίζει σχεδόν 83 ευρώ ενώ η φέτα έχει παρουσιάσει 17,65% αύξηση στην τιμή της.

Αν συγκρίνει κανείς τις φετινές αυξήσεις με τα κόστη των προηγούμενων ετών διαπιστώνει πως φέτος θα στρώσουμε το πιο ακριβό χριστουγεννιάτικο τραπέζι της τελευταίας 5ετίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, του ΙΝΚΑ και της ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ, το μέσο κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού για μια οικογένεια διαμορφώθηκε ως εξής: